DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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MERSİN'DE MİNİBÜSÇÜLER ARASINDAKİ HAT KAVGASI KAMERADA MERSİN'de, aynı güzergahta çalışan 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında 'yolcu alma' meselesi yüzünden çıkan kavgada, başına darbe alan minibüs şoförü Murat Demirkol, ağır yaralandı.

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MERSİN'DE MİNİBÜSÇÜLER ARASINDAKİ HAT KAVGASI KAMERADA

MERSİN'de, aynı güzergahta çalışan 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında 'yolcu alma' meselesi yüzünden çıkan kavgada, başına darbe alan minibüs şoförü Murat Demirkol, ağır yaralandı.

Uzun yıllardır Kazanlı-Çarşı güzergahında çalışan S.S. 26 Nolu Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi ile yine aynı istikamet üzerinde bulunan Çay-Çilek-Çarşı hattında çalışan minibüsçüler arasında 'yolcu alma' konusunda çıkan kavgalar 25 yıldır sürüyor. Önceki gün yaşanan kavgada, Çay-Çilek-Çarşı minibüs şoförleri tarafından Kazanlı minibüs şoförü Murat Demirkol, darp edildi. Başına sert cisimle darbe alan Demirkol, hastanelik oldu.

Artan gerginliğin ardından Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Serin, soruna çözüm bulunması için çağrı yaptı. Yaklaşık 25 yıldır gerginliğin devam ettiğini dile getiren Serin, "Yasal hakkımız karşı kooperatif tarafından engellenmek isteniyor. Araçlarımızın yolu kesiliyor, şoförlerimiz darp ediliyor. Şoförlerimizin ve yolcularımızın can güvenliği yok. Bu durumun bir an önce son bulmasını istiyoruzö dedi.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Onur Kurultay isimli şoför de kendilerine yönelik fiziki müdahalelerin son bulması için yetkililerden yardım istedi. Daha önce belinden bıçakla yaralandığını ve can güvenliklerinin olmadığını kaydeden Kurultay, "25 yıldır bu olaylar sürüyor. Aynı güzergahtan yolcu aldığımız için bu olaylar yaşanıyor. Yolumuz kesiliyor. Ben bıçaklandım, bir arkadaşımız yoğun bakımda yatıyor. Arkadaşımıza sopalarla, levye ile saldırmışlar. Sürekli bu tür olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Buradan belediyeyi, emniyeti göreve davet ediyoruz. Arkadaşlarımızın can güvenliği yokö diye konuştu.

'ARAÇLARIN ÖNÜ KESİLİYOR'

Kazanlı minibüsleri ile yolculuk yapan Emir Ali Temur isimli vatandaş ise tedirgin olduklarını belirterek şunları "İşimize gidip gelirken bu hattı kullanıyoruz. Sürekli saldırı oluyor. Araçların önü kesiliyor. Vatandaş olarak tedirginiz. Bu olayın çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Murat Demirkol, Kazanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:41 Kaynak: DHA

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