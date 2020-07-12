DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

Çocuklarını bıçakla rehin alan baba, biber gazıyla etkisiz hale getirildi DİYARBAKIR'da, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ş.K., evinin önünde oynayan 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Çocuklarını bıçakla rehin alan baba, biber gazıyla etkisiz hale getirildi

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DİYARBAKIR'da, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ş.K., evinin önünde oynayan 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Polis, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak çocukları kurtarırken, Ş.K. elindeki bıçakla kendini yaraladı.

Olay, dün merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mahallesi Benusen semtinde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ş.K., eşi ve 3 çocuğunun kaldığı eve geldi. Eşi, evin kapısını açmayınca Ş.K., sokakta oynayan çocuklarını öldürmekle tehdit ederek, bıçakla rehin aldı. Çocuklarının rehin alındığını gören anne, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ş.K.'yı ikna etmeye çalıştı. Elindeki bıçağı çocuklarının boğazına dayadığını fark eden polis ekipleri, Ş.K.,'yı oyalayıp yanına yaklaştı. Ş.K.'nın dalgınlığında faydalanan ekipler, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak 3 çocuğu kurtardı. Bu sırada Ş.K., bıçağıyla kendini yaraladı.

Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ş.K., ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri anne ve 3 çocuğunu koruma altına aldı. Olay anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika
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