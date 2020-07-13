DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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VALİ: 1 ÖLÜ, 3 KAYIP VARArtvin'de sel; 1 kişi öldü, kayıp ihbarları üzerine çalışması başlatıldı (2)Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanağın yol açtığı sel ve heyelanlarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.
VALİ: 1 ÖLÜ, 3 KAYIP VAR
Artvin'de sel; 1 kişi öldü, kayıp ihbarları üzerine çalışması başlatıldı (2)
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanağın yol açtığı sel ve heyelanlarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. "Dün akşam saat 19: 30 sıralarında Yusufeli barajımızın şantiye bölgesine sel geldi. Şantiyelerimizde çalışanlardan 1 kişi hayatını kaybetti. Bir ailemizde kayıp. Anne, baba ve bir çocuğuyla birlikte arama çalışmalarımız devam ediyor. Şantiyede çok ciddi boyutta maddi hasar var. Birçok araç heyelan altında kalmış durumda. Ancak baraj inşaatımızın çalışmasına mani bir durum yok. O bölgede bir sıkıntımız yok. Fakat önemli bir boyutta maddi hasar oluşmuş. Özellikle ofis ve yatakhane bölgesinde. Tahliyeler yapıldı. İşçilerimiz başka bir bölgeye alındı. Şu aşamada temizleme çalışmaları devam ediyor" dedi.Artvin- Erzurum yolunun kapalı olduğunu söyleyen Vali Doruk, "Tünel içerisinde önemli bir miktarda rüsubat var. Bunun temizlenmesi vakit alacak. Dolayısıyla vatandaşlarımız Artvin'den Erzurum'a olan yolculukların başka bir güzergah kullanmalarında fayda var" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:02 Kaynak: DHA
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