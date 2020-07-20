DHA YURT BÜLTENİ-3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-3

Kaçak akaryakıtı TIR'ın deposuna aktardıkları sırada suçüstü yakalandılarAdana'da, kamyonetin kasasına kurdukları düzenekle bir TIR'ın deposuna kaçak akaryakıt aktarımı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Kaçak akaryakıtı TIR'ın deposuna aktardıkları sırada suçüstü yakalandılar

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Adana'da, kamyonetin kasasına kurdukları düzenekle bir TIR'ın deposuna kaçak akaryakıt aktarımı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı. Aramalarda, piyasa değeri 12 bin 500 TL olan 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Pozantı ilçesi Adana-Niğde istikameti otoyol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin arka tarafında, kamyonetin kasasında bulunan düzenekle bir TIR'ın deposuna kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, kaçak akaryakıt aktarımı yapan şüphelileri suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 12 bin 500 TL olan 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin alınması için Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:22 Kaynak: DHA

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