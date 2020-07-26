DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç, kanala böyle uçtuBursa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki hafif ticari araç kanala düştü.

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç, kanala böyle uçtu Bursa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki hafif ticari araç kanala düştü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Ak, 16 KKZ 17 plakalı hafif ticari aracını yol kenarına park etti. Ak'ın el frenini çekmeyi unuttuğu araç geriye doğru hareket etti. Yokuş aşağı, yaklaşık 50 metre ilerleyen araç, koruma demirlerini yıkarak, kanala düştü.Araçta maddi hasarın meydana geldiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 10:36

Kaynak: DHA

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