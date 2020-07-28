DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Eşinin, başkanla aşk yaşadığını iddia eden koca: Namusumuza göz dikmiş

ANTALYA'nın Elmalı İlçe Belediye Başkanı İYİ Parti 'li Halil Öztürk ile eşi Sümeyra Tilki'nin (31) 'yasak aşk' yaşadığını ileri süren Ahmet Tilki (38), Başkan Öztürk'ün nikahlarını kıydığını hatırlatarak, "Nikahımızı kıyıp, tebrik etti. Ancak tebriği boşaymış herhalde, namusumuza göz dikmiş" dedi.Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki arasında yasak aşk yaşandığı öne sürüldü. İlk eşinden boşanan 1 çocuk annesi Sümeyra Tilki ile Ahmet Tilki çiftinin 11 Nisan 2019'daki nikahını ise seçimi kazanıp Elmalı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Halil Öztürk kıydı.'YAZIŞMALARIN EKRAN KAYDINI ALDI'Evli olan Başkan Öztürk, bir süre sonra Ahmet Tilki'yi, belediye şirketi Ebton A.Ş. üzerinden işe alarak, kendisine makam şoförü yaptı. Ahmet Tilki, bir süre sonra açık kalan eşinin telefonundan Başkan Öztürk ile yazışmalarına şahit oldu. Telefondaki yazışmaları okuyan ve bunların ekran kaydını alan Ahmet Tilki, 20 Temmuz'da işinden istifa ederek, noter aracılığıyla belediyeye tebligat gönderdi. Tilki dilekçesinde, eşiyle Başkan Halil Öztürk arasında uygunsuz fotoğraf ve yazışmaların olduğunu, Öztürk'ün eşine gönderdiği konumda buluştuklarını, bu durumu adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettiğini belirtti. Tilki, eşi ve Belediye Başkanı Öztürk arasında geçtiği iddia edilen yazışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.'AKLIMA GELECEK EN SON ŞEYDİ'Yaşananlarla ilgili DHA 'ya konuşan Ahmet Tilki, eşi Sümeyra Tilki ile Ekim 2018 gibi tanıştıklarını söyledi. Ahmet Tilki, "Hem sosyal medyadan hem de ilçenin küçük olmasından dolayı birbirimizle tanışma fırsatımız oldu. Tanıştıktan sonra 10 Şubat 2019'da nişanlandık. Nisanda da evlendik" dedi. Tilki, yaşanan durumun aklına en son gelecek şey olduğunu söyledi. Tilki, "Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın. Zor bir durum. Eşimin telefonunda böyle bir şey yakalamak aklıma gelecek en son şeydi. Sabah uyandığımda böyle şeyler görmek, beni yıprattı. Olay 3 Haziran'dan beri devam ediyor. Başkan Halil Öztürk benden her zaman kaçıyordu, konuşmaya yanaşmıyordu" diye konuştu.'NAMUSUMUZA GÖZ DİKMİŞ'Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün 11 Nisan'da nikahlarını kıydığını hatırlatan Ahmet Tilki, "Bizim nikahımızı kıyıp, tebrik etti. Ancak tebriği boşaymış, herhalde namusumuza göz dikmiş" dedi.'MAKAM ŞOFÖRÜ OLACAKSIN DEDİLER'Belediyeye iş başvurusu yaptığını, ancak makam şoförü olmayı beklemediğini kaydeden Ahmet Tilki, "Belediyeye iş başvurusunda bulundum. İş başvurusu yaptığım esnada İYİ Parti ilçe başkanı da vardı. Onların sayesinde oraya gitmiştim. Sonra bir baktım 'Sen makam şoförü olacaksın' dediler. Bilerek mi gittim, isteyerek mi gittim ben böyle bir şey istemiyordum" diye konuştu.'RAMAZAN BAYRAMI SONRASI OLAY BAŞIMIZA GELDİ'Eşiyle arasının iyi olmadığına dikkati çeken Tilki, "Ramazan ayında ufak tartışmalarımız başlamıştı. Ben niyetliydim, o niyetli değildi. O 'Benim sigara tiryakisi olduğumu bilmiyor musun' diye bağırınca kavga ettik. Evde darp, herhangi bir şey yok, ama onu darp olarak geçirttiler. Ramazan Bayramı 'ndan sonra, 3 Haziran'dan sonra da bu başımıza geldi. Sabah kalktığımda eşimin telefonunu öyle görünce açıkçası şok oldum. Böyle bir olayı Allah hiç kimseye yaşatmasın, zor bir durum" dedi.'KAYINPEDERİM TEHDİT EDEREK EŞİMİN TELEFONUNU ALDI'Telefonda olayı gördükten sonra ekran kaydı aldığını söyleyen Ahmet Tilki, kayınpederinin silahla kapısına gelerek eşinin telefonunu aldığını belirtti. Tilki, "İlk önce ekran fotoğraflarını aldım. Sonra mutfağa, banyoya gittim. Mesajları telefonuma kaydettim. İyi ki de bulundurmuşum, kayınpeder eşimin telefonunu beni tehdit ederek aldı. Eve tüfekle gelerek beni tehdit etti" şeklinde konuştu.'KORUMA KARARI VAR'Kadına şiddete karşı olduğunu kaydeden Ahmet Tilki, "Eşim sağda solda onu ölümle tehdit ettiğimi söylüyor. Yalanı biraz abartmışlar, saçma sapan ifadeler vermiş. Böyle bir şey yok. Zaten koruma kararı var. Ben ona yaklaşamıyorum. Kendini kurtarmak için bıçak, silah dayadı gibi şeyler söylüyor" dedi.'DAVA AÇACAĞIM'Eşine ve belediye başkanına dava açacağını söyleyen Ahmet Tilki, "Dava açacağım. İşin peşini bırakmayacağım. Ayrıca belediye böcek (kayıt dışı dinleme cihazı) işi çıkarmış. Bu böcek işiyle ilgili belediyede 5-6 Haziran'da arama yaptılar. Ben de oradaydım. Hatta Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın vardı. Bana 'Seninle hiçbir alakası yok abim' dedi. Attıkları mesajlar bende hala duruyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ahmet Tilki detaylarAhmet Tilki röpGenel detaylarÇiftin nikah fotoları ve whatsap konuşmaları

HABER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA

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Büfede kalaslı saldırı kamerada

TRABZON'da, Özbekistan uyruklu O.Y. (23), sigara alma bahanesiyle girdiği büfede, iş yeri sahibi Yazkan Yuluğ'a (20) elindeki çivili kalasla saldırdı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansırken, çevredekiler tarafında yere yatırılarak etkisiz hale getirilen saldırgan, polise teslim edildi.Olay, dün gece, Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki kalası arkasına saklayarak, büfeye giren Özbekistan uyruklu O.Y., iş yeri sahibi Yazkan Yuluğ'a sigara alacağını söyledi. Yuluğ, sigara paketlerinin bulunduğu rafa yöneldi. Ancak O.Y., Yuluğ'a kalasla saldırdı. Yazkan Yuluğ, başına aldığı darbeyle yere yığılırken, saldırıyı fark edip içeri koşanlar, Özbek saldırganı yere yatırıp, etkisiz hale getirdi. Saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi. Yaralanan Yazkan Yuluğ ise götürüldüğü hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARDI Baba Hakkı Yuluğ, "Köydeydim, gece böyle bir olay olduğunu duyduk, geldik. Görüntülere bakamıyorum, çocuğum olunca çok duygulanıyorum. Saldırgan eline bir kalas almış, arkasında saklayarak dükkana girip, oğluma saldırmış. Üzerinde çiviler de var. Oğlum, aniden aldığı darbeyle yere yığılmış. Amacı belki kasayı soymaktı, bilemiyorum. Sesler üzerine çevredekiler hemen yardıma koşmuş. Oğlumun sağlık durumu gayet iyi, Allah'ıma çok şükür. Verilmiş sadakamız varmış. Umarız böyle olaylar yaşanmaz" dedi.SALDIRI ANI KAMERADAGözaltındaki şüphelinin sorgusu sürerken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelinin arkasına sakladığı çivi saplı kalasla girdiği büfede Yuluğ'a defalarca saldırması, çevredekilerin olaya müdahale edip, saldırganı yere yatırıp, elinden kalası alması görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSaldırı anı görüntüsüBüfeden görüntüHakkı Yuluğ konuşma

HABER KAMRA: Fatih TURAN-Nurullah CABRİ/TRABZON,

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Gölde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan erkek cesedinin, Enes Şendur'a (22) ait olduğu belirlendi. Şendur'un 23 Temmuz günü yüzmeye gittiğini söyleyip evden çıktığı, bir daha da kendisinden haber alınamadığı belirtildi.Merkez Çukurova ilçesinin Dörtler Mahallesi'nde 26 Temmuz günü, göl kıyısında bulunan bir restoranda çalışanlar, su yüzeyinde ceset gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, cesedi sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Burada yapılan otopside cesedin Enes Şendur'a ait olduğu belirlendi.Enes Şendur'un 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan girdiği Kürkçüler Cezaevi'nden, Covid-19 nedeniyle izinli olarak çıktığı belirtildi. 23 Temmuz günü babası Emin Şendur'a (42) yüzmeye gideceğini söyleyerek evden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı ifade edildi. Baba Şendur'un polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu sırada, gölde bulunan cesedin gösterilince oğlunu teşhis ettiği kaydedildi.

Ön otopsi raporuna göre boğulduğu belirlenen Enes Şendur'un cenazesi, yakınları tarafından alınıp, toprağa verildi.