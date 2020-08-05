DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

Fren yerine gaza basınca otomobiliyle eczaneye girdiSİNOP'ta, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu lüks otomobil, eczaneye girdi.

DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Fren yerine gaza basınca otomobiliyle eczaneye girdi

SİNOP'ta, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu lüks otomobil, eczaneye girdi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Korucuk Mahallesi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Cemal D., 34 YB 0001 plakalı otomobili ile eczane önüne doğru yaklaştı. İddiaya göre, park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca araç eczanenin kapısından içeri girdi. Kazada iş yerinin kapısı ve camları kırılırken, çarpmanın etkisiyle eczanede bulunan çalışanlar, panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin içinden kendi çabalarıyla çıkmaya çalışan fakat çıkamayan yaralı sürücü ve yanındaki eşini araçtan çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, sürücü ve eşi, yakındaki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADAOtomobilin eczaneye girme anı, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; düşük hızda ilerleyen otomobilin aniden hızlanıp, kapı ve camını kırdığı eczaneye girdiği, içerde bulunanların da panik yaşayıp, kaçmaya çalıştığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaza yerinden görüntülerKaza anı görüntüleri

HABER KAMERA: Deniz ÖZEN/ SİNOP

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İzmir'den bayram ziyaretine gitti, koronavirüs çıkınca 59 kişi karantinaya alındı

İZMİR'den Kurban Bayramı için Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen İ.H.E.'ye (40) rahatsızlanması üzerine yapılan Covid-19 testi, pozitif çıktı. İ.H.E. tedavi altına, bayram ziyareti için gittiği 9 evde yaşayan toplam 59 kişi de karantina altına alındı.İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan İ.H.E., Kurban Bayramı nedeniyle, 20 gün önce memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Elbistanhöyüğü Mahallesi'ne geldi. Bayramı ailesinin yanında geçiren İ.H.E., rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan İ.H.E., hastanede tedavi altına alındı. Filyasyon ekibi yaptığı çalışma sonunda, İ.H.E.'nin bayram boyunca 9 evde yaşayan 59 kişi ile bayramlaştığını saptadı. Bunun üzerine 59 kişi, 9 ayrı evde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina uygulanan evlerin çevresine jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi. Giriş-çıkışların yasaklandığı evlerdeki ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Elbistanhöyüğü MahallesiKarantinaya alınan evlerJandarmanın çalışmasıFilyasyon ekibiİlaçlama yapılmasıMuhtar Ahmet Eroğlu ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Foça açıklarında 84 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, iki ayrı lastik botla yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 84 kaçak göçmen yakalandıBir ihbarı değerlendiren Foça Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, bu sabah Aslanburnu mevkiinde denizde iki ayrı botta kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 84 kaçak göçmeni yakaladı. Somali, Güney Afrika ve Kongo, Afganistan ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınıp, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.Yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları anlaşılan kaçak göçmenlerin sorguları ve kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderilmek üzere Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kaçak göçmenlerden görüntü.-Foça Balıkçı Barınağı'ndan görüntü.-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA, İzmir

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Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçısı 3 kişi suçüstü yakalandı

DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar ilçesinde şüphelilerin, ellerinde bulunan tarihi eserleri satacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheliler, bir akaryakıt istasyonunda tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 31 sikke, 1 bronz figürlü metal kupa, 22 santimetre uzunluğunda üzeri figürlü 1 obje, 7 metal heykel, 2 insan yüzü görünümlü metal küçük obje, 1 metal hac simgeli mühür, 1 yılan figürlü metal obje, 2 bronz levha, 1 madalyon ile 1 metal figürlü hamam tası olmak üzere 48 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Jandarmanın şüphelileri gözaltına almasıAraçta yapılan aramaTarihi eserler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Kılıçdaroğlu, Antalya'dan ayrıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay yorgunluğunu atmak ve bayram tatili için için geldiği Antalya'dan bu sabah ayrılarak İstanbul'a gitti.CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda, tek aday olarak girdiği seçimde 1251 delegenin oyunu alarak, altıncı kez genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, hem kurultay yorgunluğunu atmak hem de Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Antalya'ya geldi. Antalya'da bir otelde tatilini geçiren Kılıçdaroğlu, bugün Fraport- TAV Antalya Havalimanı'ndan İstanbul'a uçtu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Kılıçdaroğlu'nu havalimanından İstanbul'a uğurladı.

Aslı DURAN/ANTALYA,

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Bursa sahilleri 'Atlı Jandarma' timine emanet

Bursa'da sıcaklıkların artmasıyla birlikte sahillerde oluşan yoğunluğu denetlemek için At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) tarafından görevlendirilen Atlı Jandarma Timi göreve başladı.

Son günlerde artan sıcaklarla birlikte Bursa'nın Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Gemlik ilçelerinde bulunan sahil şeridinde Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından denetim başlatıldı. Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yetiştirilen Bozok, Cangül ve Plevle isimli asayiş atları sahilde yoğunluğun olduğu bölgelerde görev alıyor. Uludağ Milli Parkı piknik ve kamp alanında da görev yapan devriye ekipleri vatandaşları sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyarıyor. Kumla sahilinde görev yapan atlı devriye ekiplerinin denetim mesaisi dronla havadan görüntülendi.

Antalya, İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 11:09

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika
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