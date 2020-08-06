DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

Sevgilisi tarafından darp edilen kadın bankaya sığındıBURSA'da erkek arkadaşı Suat B. tarafından darp edilerek, kafasından yaralanan Gülcan Buldu (35), bir banka şubesine sığındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Sevgilisi tarafından darp edilen kadın bankaya sığındı

BURSA'da erkek arkadaşı Suat B. tarafından darp edilerek, kafasından yaralanan Gülcan Buldu (35), bir banka şubesine sığındı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, Suat B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Gazcılar Caddesi'nde meydana geldi. Gülcan Buldu, erkek arkadaşı Suat B. ile henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Suat B., Gülcan Buldu'nun kafasına sert bir cisimle vurdu. Başından yaralanan Gülcan Buldu, erkek arkadaşından kaçmaya başladı. Yaralı kadın, yakında bulunan bir bankaya sığınarak, orada bulunan kişilerden yardım istedi. Banka yetkilileri, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gülcan Buldu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Gülcan Buldu'nun kendisini darp eden kişinin sevgilisi Suat B. olduğunu söylemesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Suat B.'yi olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi-Yaralı kadının ambulansa bindirilmesi-Ambulansın olay yerinden ayrılması-Ambulans ve sağlık ekipleri detay-Olay yeri detay

Haber: Derya EVREN-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA

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Otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Antalya- Burdur karayolunun Boğazköy yakınlarında meydana geldi. Hayri Batur yönetimindeki 48 GL 707 plakalı traktörle aynı yöne giden Yusuf Öztürk yönetimindeki 07 EGB 04 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada traktör şarampolden yuvarlanarak ters dönerken, otomobil ise yaklaşık 300 metre sonra durabildi. Kazada traktör sürücüsü Hayri Batur, otomobil sürücüsü Yusuf Öztürk ve otomobilde bulunan yolcular Ümmü Gülsüm Öztürk ve Medine Atasayar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza yerinden otomobilin yanında yatan yaralıKaza yerinden görüntülerYaralının ambulansa taşınmasıAmbulansın hareketiKazada şarampole yuvaranarak ikiye bölünen traktör

HABER -KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur)

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Miras meselesi nedeniyle ağabeyini öldürdü

KONYA'da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada Adnan Uyar (30), ağabeyi Aziz Uyar'ı (32) tüfekle vurarak öldürdü. Olay, 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İddialara göre, Aziz Uyar ile kardeşi Adnan Uyar telefon ile konuştuğu sırada aralarında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma üzerine Aziz Uyar, köyden kardeşi Adnan Uyar'ın iş yerine geldi. Burada çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Adnan Uyar abisi Aziz Uyar'ı tüfekle sırtından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Aziz Uyar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili inceleme yapan polis, kaçan şüpheli Adnan Uyar'ı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Olay yerinden detaylarPolisin incelemeleriGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA

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Elini kıyma makinesine kaptıran genç, protez için yardım bekliyor

KÜTAHYA'da Kurban Bayramı'nda kasapta elini kıyma makinesine kaptıran Emrullah Ayrancı(17), Kocaeli'de bir hastanede geçirdiği ameliyatın ardından protez el için yardım bekliyor.Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde Kütahya'da yaşadığı mahalledeki kasaba yardıma giden Emrullah Ayrancı, sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Eli kanlar içerisinde kalan ve çığlık atmaya başlayan Emrullah Ayrancı'yı, o sırada dükkanda olan bir taksici hemen Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada pansuman yapılan ve ağrıları dindirilen Emrullah Ayrancı, Kocaeli'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Ambulans ile Kocaeli'ye getirilen Ayrancı, hastaneye gelir gelmez ameliyata alındı. Eline yaklaşık 2 saat süren bir operasyon yapılan Emrullah Ayrancı'nın tüm yaraları kapatılarak ilaç verildi. Hastanede dayısı Ramazan Şeker ile birlikte kalan Emrullah Ayrancı, sağ eline protez yaptırmak istiyor. Protez için maddi durumlarının yeterli olmadığını söyleyen Ayrancı, hayırseverlerden yardım bekliyor.Başından geçen olayı anlatan Emrullah Ayrancı, "Müşteri gelmişti. Müşterinin kıymasını çekerken bir anda, nasıl olduğunu anlamadım. Elimi çıkardığımda, elim yoktu. Bağırarak dışarı çıktım. Orada bir ağabey, o da dükkandaydı, taksiciymiş. Taksiye bindik. Beni hastaneye götürdü. Sevk çıktı, buraya geldim. Ameliyat sonrasında, 'İsterseniz bacaktan kemik alarak 2 parmak dikebiliriz' dediler. Ben de, zaten bacağım da sıkıntılı olduğu için bunu istemedim" dedi.Daha önce trafik kazası geçirdiğini ifade eden Emrullah Ayrancı, "Önümüzdeki süreçte, 'Ya bacaktan kemik alarak 2 tane parmak yapabiliriz ya da protez el yaptıracaksın' diyorlar. Ben protez el yaptırmak istiyorum. Çünkü zaten bacağım sıkıntılı, ameliyat olup duruyorum. Oradan kemik alındığında daha da kötüye gidebilir. Ben 2009'da trafik kazası geçirmiştim. Ameliyat esnasında kemiğe enfeksiyon kaptırmışlar. Bu enfeksiyon da 10 senede kiste dönmüş. Geçen sene ameliyat oldum. Ameliyat sırasında tekrar enfeksiyon kaptığı için oradaki yara kapanmadı. Bana protez konusunda yardımcı olurlarsa sevinirim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Hastane odasından görüntülerEmrullah Ayrancı ile röp.Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/ BAŞİSKELE (Kocaeli)

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6 diplomalı doktor, 7'ncisi için hazırlanıyor

Bursa'da, 6 üniversite diploması bulunan aile hekimi Taner Ödemiş (53), Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) hazırlanarak 7'nci diplomasını hukuk fakültesinden almayı hedefliyor. Okumanın en güzel şey olduğunu belirten Ödemiş, "53 yaşındayım, 33 yıldır öğrenciyim. Bununla gurur duyuyorumö dedi.Osmangazi ilçesi Atıcılar Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimliği yapan 31 yıllık doktor Taner Ödemiş'in okuma azmi görenleri kendine hayran bırakıyor. Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'nden mezun olan Ödemiş, 7'nci diplomasını almak için DGS'ye hazırlanıyor. Sınavdan iyi bir sonuç alması durumunda hukuk okumak istediğini belirten Ödemiş, okumak kadar güzel bir şeyin olmadığını, insanların bilmedikleri bir şeyi öğrenmelerinin de okulda mümkün olduğunu söylüyor. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra birçok yerde doktor olarak çalışan Ödemiş, "Çalıştığım hastanelerde idareci kadrosunda da bulunduğum için işletme bilgilerine ihtiyaç duydum ve Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü okudum, işletme diplomasının yetersiz kaldığı yerde de Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yaptım. Daha sonra görev yaptığım bir hastanede satın alma komisyonunda çalıştım. Bilgisayar programlarında yaşadığım sıkıntılar üzerine Sakarya Üniversitesi'nde Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü'nü bitirdim. Ardından sağlık hukuku alanında bilgi sahibi olmak için adalet bölümünü bitirdim. Sonunda da mimar olan 2 oğlum için emlak ve emlak yönetimi bölümünü okudum. Önümüzdeki haftalarda DGS'ye giriyorum. Adalet bölümünden hukuk fakültesine geçiş yapmak istiyorum. Sağlık hukuku konusunda eksiklikler hissediyorum. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra bu konuya yönelmeyi düşünüyorum" dedi.'BİLMİYORSAN ÖĞRENECEKSİN'Eğitim hayatına devam edeceğini belirten Ödemiş, "Türkiye'de insanlar bir konuda bilgi sahibi olsa da olmasa da o konu hakkında çok konuşuyor. Bu nedenle ben de Açık Öğretim Fakültesi'nde İlahiyat Bölümü'nü okumayı düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bazı konularda bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Biz bilmeyenler olarak, bilmeyenlerden bilgi aldığımız zaman bizi yanlış yönlendirmiş olabiliyorlar. Bunu önlemek için kendi eğitimimizi tamamlayabilirsek bilmeyen hocaların yanlışlarını görme şansımız oluyor" diye konuştu. '53 YAŞINDAYIM, 33 YILINI ÖĞRENCİ OLARAK GEÇİRDİM'

Eğitim anlamında gençlere örnek olmayı isteyen Ödemiş, "Anneme komşuları 'oğlunuz ne iş yapıyor?' diye soruyorlar. Annem 'öğrenci' diye cevaplıyor. Uzun zamandır öğrenciyim. Bence insanlar da hayatta hep öğrenci olmalı. Hep bir şeyler öğrenmeli. Gençlere de örnek olmak istiyorum. Hep öğrensinler. Ben 53 yaşındayım. 33 yıl öğrencilik yaptım. Hayatımdan 20 yıl boş geçmiş. Geri kalan 33 yıl hep eğitimle geçti. Ben bundan gurur duyuyorum. Utanmıyorum ve bu şekilde gençlere örnek olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Ayrancı, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 10:54

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika
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