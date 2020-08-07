DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Tekne faciasında kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

İZMİR'in Foça ilçesinde, 4 kişinin öldüğü tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmaları sürüyor.

Kurban Bayramı'nın 3'ncü günü, Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19) ile Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi de olan kaptan Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Şermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. 9 yaşındaki Sarp Göksoy ise suda kayboldu. Tekne faciasında ölenler, toprağa verildi.Kaybolan Sarp Göksoy için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi dalgıçları, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri de çalışmaya katılıyor. Teknenin alabora olarak battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini kapsayan 4 kilometrekarelik deniz sahası kontrol ediliyor. Dalgıçlar 35 metreye kadar olan derinliklere inerken, su altı görüntüleme sistemleri ile daha derin suların kontrol edilmesi sağlanıyor. Çevredeki plajlar ve sahiller de kıyıdan jandarma ve polis ekipleri kontrol ediliyor.