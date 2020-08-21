DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Adana'da 135 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ürünü ele geçirildi

Adana'da polisin kaçakçılara yönelik operasyonunda, piyasa değeri 135 bin TL olan 185 paket kaçak sigara, 839 adet kaçak puro, 666 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, yaptığı aramalarda piyasa değeri 135 bin TL olan 185 paket kaçak sigara, 839 adet kaçak puro, 666 şişe kaçak içki ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------Polisin elektrikli bisiklette arama yapılmasıHafif ticari araçta arama yapması

Haber: Rüşan Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

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İzmir'de kan donduran görüntü: Yavru köpeğe çarpıp kaçtı İZMİR'in Bornova ilçesindeki akaryakıt istasyonunda, bir minibüsün ezdiği yavru köpek öldü. O anlar akaryakıt istasyonun güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Ankara Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna saat 07.00 sıralarında gelen 45 J 1510 plakalı minibüs, pompalardan birine yanaşırken yavru köpeği ezdi. Yavru köpek acı içinde kıvranarak yaşamını yitirdi. O sırada anne köpeğin yavrusunun yanına gelerek onu koklaması yürekleri dağladı. Bir akaryakıt istasyonu çalışanı ise pompaya yanaşmak için manevra yapan minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu.O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Minibüs şoförünün ise olayın ardından kendisini durdurmak isteyen akaryakıt istasyonu çalışanları ile tartışıp, hızla uzaklaştığı ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,

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Parktaki ağaca kendisini asmaya hazırlanırken polis yetişti

Adana'da, parktaki ağaca kendini asarak intihar etmek isteyen Şahin B. (45), polis tarafından ikna edilerek, vazgeçirildi.

Olay, sabah erken saatlerde Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'ndeki parkta yaşandı. Şahin B., yanında getirdiği ipi, sandalyeye çıkarak ağaca bağladı. Şahin B.'nin intihar edeceğini fark edenler hemen polisi aradı. Hızla parka gelen polis ekipleri, sandalyedeki Şahin B.'yi ikna ederek, intihardan vazgeçirdi. Alkollü olduğu öne sürülen Şahin B., polis merkezine götürüldü.