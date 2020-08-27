DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Karabük'te düğünler, 2 saatle sınırlandırıldı

KARABÜK'te, 65 yaş ve üstü kişilerin şehir içi seyahatiyle ilgili düzenleme yapılırken kına, düğün, sünnet düğünü, nişan gibi etkinlikler ise en fazla 2 saatle sınırlandırıldı.

Karabük Valiliği tarafından 65 yaş ve üstü kişilerin şehir içi seyahatleri ile ilgili düzenleme yapıldı. Ayrıca düğün, kına, sünnet gibi toplu etkinliklere de saat kısıtlaması getirildi. Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "20.08.2020 tarih ve 91 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirtilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 08: 00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının kullanmalarının kısıtlanmasında araç şoförlerinin de sorumlu olmasına; kurala riayet etmeyen vatandaşlarımızın tespit edilmesi durumunda ihlalde bulunan vatandaşlarımızla birlikte duruma müsaade eden araç şoförlerine de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai müeyyidenin uygulanmasına karar verildi" denildi.

Ayrıca kentte yapılacak kına, düğün, sünnet düğünü, nişan gibi etkinlikler de 2 saat ile kısıtlanırken, açıklamada şunlar kaydedildi: "20.08.2020 tarih ve 91 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 3. Madde a bendinde belirtilen, kapalı ve açık düğün salon ve bahçelerinde yapılan düğünlerin en fazla 3 saatte bitirilmesi kararının iptal edilerek, söz konusu tüm merasimlerin (kına, düğün, sünnet düğünü, nişan vb.) en fazla 2 saatte bitecek şekilde yapılmasına, 20.08.2020 tarih ve 91 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 3. Madde b bendinde belirtilen, köy ve sokak düğünlerinde yemek ikramlarının yapılmaması hükmüne ilave olarak, İlimizde tüm kapalı ve açık mekanlardaki nişan, düğün, kına, sünnet düğünü gibi merasimlerde kapalı su hariç tüm yiyecek-içecek ikramlarının 02.09.2020 tarihinden itibaren yasaklanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir."

Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Üniversite öğrencisinin cüzdanını çalan 2 kişi tutuklandı

ADANA'da, üniversite öğrencisi Şerife T.'nin (21) cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan Ali G. (46) ve Ercan D. (37) tutuklandı.Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşiyle alışverişe çıkan Şerife T.'nin yanına yaklaşan 2 şüpheli, genç kızın cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldı. Son anda durumu fark eden Şerife T. şüphelileri arkasından ara koşarak yakalamaya çalıştı. Daha sonra Şerife T. polisi arayarak içinde 105 lira ve kimlik kartlarının bulunduğu cüzdanın çalındığını söyledi. Bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini saptadığı Ali G. ve Ercan D.'yi yakaladı. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkaları bulunan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Zanlının bayanın çantasını çalması -Zanlının kaçması bayanın arkasından koşması-Zanlının emniyeten çıkışı-Zanlının polis aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: ADANA,

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Adana'da kaçak sigara operasyonu

ADANA'da, polis kent genelinde yaptığı 3 ayrı operasyonda piyasa değeri 295 bin lira olan 1 milyon 440 bin adet kaçak sigara makaronu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdacale ekipleri, Seyhan ilçesinde bir araçta yapılan aramada piyasada değeri 45 bin lira olan 180 bin boş sigara makaronu ele geçirildi. Yüreğir ilçesinde de 2 ayrı eve yapılan baskında ise piyasa değeri 250 bin lira olan 1 milyon 260 bin boş sigara makaronu bulundu. Baskınlarda gözaltına alınan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Operasyonların devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Polislerin araç kasasındaki sigara kutularını açmaları-Polislerin eve girişleri-Polislerin kaçak sigaraları bulması

Haber-Kamera: ADANA,

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Polis, sulama kanalında yüzen çocukları havuza götürdü

ADANA'da polis, sulama kanalında yüzen çocukları ekip otosuna bindirerek havuza götürdü.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sulama kanallarına giren çocuklarla ilgili uygulama yaptı. Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma olaylarının artması üzerine polisler, Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) sulama kanalı çevresinde kontrolle çıktı. Polisler, sulama kanalına giren çocukları ikaz edip, boğulma olaylarına karşı yaptırılan uyarıcı broşür verdi. Çocuklar daha sonra, ekip otolarına bindirilerek yakında bulunan havuza götürüldü. Havuza girerek serinlemeyen çoçuklar, "Polisler bizi sulama kanalından alarak, havuza getirdi. Kanalların tehlikeli olduğunu söylediler. Bir daha bu kanallara girmeyeceğiz" diyerek ekiplere teşekkür etti.

Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.