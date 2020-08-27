DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

Karabük'te düğünler, 2 saatle sınırlandırıldıKARABÜK'te, 65 yaş ve üstü kişilerin şehir içi seyahatiyle ilgili düzenleme yapılırken kına, düğün, sünnet düğünü, nişan gibi etkinlikler ise en fazla 2 saatle sınırlandırıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Karabük'te düğünler, 2 saatle sınırlandırıldı

KARABÜK'te, 65 yaş ve üstü kişilerin şehir içi seyahatiyle ilgili düzenleme yapılırken kına, düğün, sünnet düğünü, nişan gibi etkinlikler ise en fazla 2 saatle sınırlandırıldı.

Karabük Valiliği tarafından 65 yaş ve üstü kişilerin şehir içi seyahatleri ile ilgili düzenleme yapıldı. Ayrıca düğün, kına, sünnet gibi toplu etkinliklere de saat kısıtlaması getirildi. Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "20.08.2020 tarih ve 91 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirtilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 08: 00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının kullanmalarının kısıtlanmasında araç şoförlerinin de sorumlu olmasına; kurala riayet etmeyen vatandaşlarımızın tespit edilmesi durumunda ihlalde bulunan vatandaşlarımızla birlikte duruma müsaade eden araç şoförlerine de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai müeyyidenin uygulanmasına karar verildi" denildi.

Ayrıca kentte yapılacak kına, düğün, sünnet düğünü, nişan gibi etkinlikler de 2 saat ile kısıtlanırken, açıklamada şunlar kaydedildi:  "20.08.2020 tarih ve 91 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 3. Madde a bendinde belirtilen, kapalı ve açık düğün salon ve bahçelerinde yapılan düğünlerin en fazla 3 saatte bitirilmesi kararının iptal edilerek, söz konusu tüm merasimlerin (kına, düğün, sünnet düğünü, nişan vb.) en fazla 2 saatte bitecek şekilde yapılmasına,  20.08.2020 tarih ve 91 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 3. Madde b bendinde belirtilen, köy ve sokak düğünlerinde yemek ikramlarının yapılmaması hükmüne ilave olarak, İlimizde tüm kapalı ve açık mekanlardaki nişan, düğün, kına, sünnet düğünü gibi merasimlerde kapalı su hariç tüm yiyecek-içecek ikramlarının 02.09.2020 tarihinden itibaren yasaklanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir."

Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

========================

Üniversite öğrencisinin cüzdanını çalan 2 kişi tutuklandı

ADANA'da, üniversite öğrencisi Şerife T.'nin (21) cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan Ali G. (46) ve Ercan D. (37) tutuklandı.Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşiyle alışverişe çıkan Şerife T.'nin yanına yaklaşan 2 şüpheli, genç kızın cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldı. Son anda durumu fark eden Şerife T. şüphelileri arkasından ara koşarak yakalamaya çalıştı. Daha sonra Şerife T. polisi arayarak içinde 105 lira ve kimlik kartlarının bulunduğu cüzdanın çalındığını söyledi. Bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini saptadığı Ali G. ve Ercan D.'yi yakaladı. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkaları bulunan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Zanlının bayanın çantasını çalması -Zanlının kaçması bayanın arkasından koşması-Zanlının emniyeten çıkışı-Zanlının polis aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: ADANA,

=========================

Adana'da kaçak sigara operasyonu

ADANA'da, polis kent genelinde yaptığı 3 ayrı operasyonda piyasa değeri 295 bin lira olan 1 milyon 440 bin adet kaçak sigara makaronu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdacale ekipleri, Seyhan ilçesinde bir araçta yapılan aramada piyasada değeri 45 bin lira olan 180 bin boş sigara makaronu ele geçirildi. Yüreğir ilçesinde de 2 ayrı eve yapılan baskında ise piyasa değeri 250 bin lira olan 1 milyon 260 bin boş sigara makaronu bulundu. Baskınlarda gözaltına alınan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Operasyonların devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Polislerin araç kasasındaki sigara kutularını açmaları-Polislerin eve girişleri-Polislerin kaçak sigaraları bulması

Haber-Kamera: ADANA,

=========================

Polis, sulama kanalında yüzen çocukları havuza götürdü

ADANA'da polis, sulama kanalında yüzen çocukları ekip otosuna bindirerek havuza götürdü.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sulama kanallarına giren çocuklarla ilgili uygulama yaptı. Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma olaylarının artması üzerine polisler, Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) sulama kanalı çevresinde kontrolle çıktı. Polisler, sulama kanalına giren çocukları ikaz edip, boğulma olaylarına karşı yaptırılan uyarıcı broşür verdi. Çocuklar daha sonra, ekip otolarına bindirilerek yakında bulunan havuza götürüldü. Havuza girerek serinlemeyen çoçuklar, "Polisler bizi sulama kanalından alarak, havuza getirdi. Kanalların tehlikeli olduğunu söylediler. Bir daha bu kanallara girmeyeceğiz" diyerek ekiplere teşekkür etti.

Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

Karabük, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Yakınlarının darp edilmiş halde bulduğu kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgilinin olay günü uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu 'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu         
14:55
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı         
14:34
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı         
14:33
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti         
13:52
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Beşiktaş, eski futbolcusu Dusco Tosic'i gündemine aldı Beşiktaş, eski futbolcusu Dusco Tosic'i gündemine aldı         
13:21
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı         
13:16
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı         
13:02
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
El freni inik unutulan araç denize uçtu El freni inik unutulan araç denize uçtu         
12:36
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu         
11:50
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu         
11:19
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı         
09:35
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik         
09:21
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu         
08:40
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var         
23:16
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti         
19:10
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 17:30:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei