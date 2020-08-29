DHA YURT BÜLTENİ - 3

70 yaşındaki yankesici kadın suçüstü yakalandıADANA'da semt pazarında alışveriş yapan Meliha B. 'nin (77) cüzdanını çalan 70 yaşındaki Revda Elsalih Elmustafa, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

70 yaşındaki yankesici kadın suçüstü yakalandı ADANA'da semt pazarında alışveriş yapan Meliha B. 'nin (77) cüzdanını çalan 70 yaşındaki Revda Elsalih Elmustafa, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Elmustafa, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde dün meydana geldi. Semt pazarlarında yankesicilik ve hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemi alan polisler, durumundan şüphelendikleri Revda Elsalih Elmustafa'yı takip etmeye başladı. Bir süre pazarda alışveriş yapmadan dolaşan şüpheli, Meliha Bağcı'nın pazar arabasının içinde bulunan cüzdanını çaldı. Elmustafa, cüzdandaki 360 TL'yi sütyenine koyduktan sonra cüzdanı çöpe attı. Ekipler tarafından suçüstü yakalanan şüpheli, paranın üzerinde bulunmasına rağmen suçlamayı kabul etmedi. Gözaltına alınan Elmustafa'nın yankesicilik suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu, 2.5 yıl hapis cezasıyla da arandığı ortaya çıktı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Revsa Elsalih Elmustafa, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:47 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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