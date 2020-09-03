DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Dağa kaçırılan PKK'lı kızı için 'Teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı

VAN'da, 8 yıl nce kızı PKK'lı terörisitlerce dağa kaçırılan 5 çocuk annesi Nazlı Sancar, kızının fotoğrafını eline alıp, montuna sarılarak, gözyaşı dökerken," Kızım senin yerin dağ değil. Devlet babadır. Sen anneni görüyorsan çık gel onları dinleme. Gel devlet güçlerine teslim ol. Orası senin yerin değil. Annen kurban olsun sana. Senin hayallerin vardı. Senin derdin okumaktı kızım. Onlar sizi kandırıyor. Gel Türk bayrağı altında yaşa" diye feryat etti.

Van'ın Edremit İlçesinde yaşayan Nazlı Sancar'ın kızı Şadiye (22), terör örgütü PKK tarafından 8 yıl önce dağa kaçırıldı. Yıllardır kızından haber alamayan Sancar, Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin, başlattığı 'evlat nebötine' 15 Ocak'ta katıldı. Diyarbakır'da aylarca kızının yolunu gözledikten sonra pandemi salgını nedeniyle Van'ın Edremit ilçesindeki evine dönen Sancar, salgının sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla tekrar Diyarbakır'daki "evlat nöbeti"ne katılacak.

Evindeki 'Kızım gel' yazısı yazılı çerçevelletiği kızının fotoğrafını eline alıp, montuna sarılan anne Sancar, gözyaşı dökerek kızına 'Teslim ol' çağrısı yaptı. '9 YILDIR KIZIMIN MONTUYLA YATIP KALKIYORUM'Anne Sancar," 2012'de kızım henüz 13 yaşındayken HDP'liler polis kıyafeti giyerek elini kolunu bağlayıp zorla dağa kaçırdılar. Bu 9 yıla yakındır ben evlat hasretini çekiyorum. Kızımdan hiç haber alamadım. Ben HDP ve PKK'dan kızımı istiyorum. Biz PKK ve HDP için evlatlarımızı büyütmedik. Onlardan mal, mülk, sadaka para istemiyoruz. Yeter artık. Bu bir yıdır Diyarbakır'da HDP il biasının önünde evlat nöbeti utuyoruz. Sonsuza kadar da bir orta kalkmayacağız. evlatlarımızı HDP, PKK'dan almadan ordan kalkmayacağız. Bir tek çocuk da dağda kalsa o çadır orda kalacak ve biz orada oturacağız. Sonsuza kadar bu mücadeleyi devam edeceğiz. Bizim evlatlarımızı geri gönersinler. Yeter artık. Dayanacak gücümüz kalmadı. 9 yıla yakındır kızımın montuyla yatıp kalkıyorum. Sarılarak yatıyorum. Benim evli kızım, kardeşinin elbiselerini benden saklamıştı. Yeter artık dayanamıyorum. 1 yıldır HDP İl binası önündeyiz. HDP'nin Milletvekilleri geliyor. Bizi görmezlikten geliyor, duymazlıktan geliyor. Bizi görünce gülüyorlar. Bizim evlatlarımızı dağdaki mağaralarda mahkum etmişler, perişan etmişler. Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar. Allah nasıl bunu kabul eder" diye feryat etti.'GEL DEVLET GÜÇLERİNE 'TESLİM OL'

HDP 'lilerin annelerin bu feryatlarını görmemezlikten geldiğini söyleyen Anne Sancar,"Bu annelerin, babaların feryatlarını duysunlar artık. Dayanacak gücümüz kalmadı. Bu feryadı Türkiye duyuyor. Neden onlar duymuyor. Duymazlıktan, görmezlikten geliyorlar. Şeyma kızım sen anneni görüyorsan. Çık gel onları dinleme. Gel devlet güçlerine teslim ol kızım. Orası senin yerin değil. Annen kurban olsun sana. Senin hayallerin vardı. Senin derdin okumaktı kızım. Onlar sizi kandırıyor. Diyorlar devlet sizi öldürür. Öyle bir şey yok kızım. Devlet size hiçbir şey yapmaz. Devlet babadır. Devlet herşeyimizdir. Bizim devletimiz güçlüdür anne kurban olsun sana. Gel teslim ol. Bu bayrağın altında yaşa. Gel ceza yok. Bir günü bile ceza yemeyeceksin. Pandemi nedeniyle Van'a geldim. Bir aydır buradayım. Tekrar döneceğim. Sonsuza kadar bu mücaleyi vereceğim." dedi.