DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

HELİKOPTERLER SALDA GÖLÜ'NDEN SU TAŞIDI

Çardak'ta orman yangını (5)

Denizli'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınında oluşan duman, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün bulunduğu dağın eteklerine kadar ulaştı. Sınır komşusu iki il arasında çıkan orman yangınında dumanlar, yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Salda Gölü kıyılarından gözlendi. Orman yangınına müdahale eden söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarında Salda Gölü'nde su aldı. Beyaz kumu ve turkuaz rengi sularıyla Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nden 7 helikopter dönüşümlü olarak art arda su alıp, yangın bölgesine taşıdı.