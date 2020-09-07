DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Tekirdağ'da fabrika yangını

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, kimyevi boya üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı.

Ergene ilçesinde D-100 yolunun Vakıflar Mahallesi kesimindeki kimyevi boya üretilen fabrikada sabaha karşı yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören güvenlik görevlilerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Üretim bölümünde çıkan yangına çevre ilçelerden de gelen 6 itfaiye ekibi müdahale etti. Alevler, güçlükle kontrol altına alındı, fabrika ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında fabrikada çalışan kimsenin bulunmadığı belirtildi. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------Yanan fabrikadan detaylar- İtfaiye ekiplerinin çalışması-Söndürme çalışmaları-Fabrikadan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ERGENE (Tekirdağ),

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'Yol verme' tartışması, silahlı kavgaya dönüştü

Bursa'da, iki grup arasında 'yol verme' nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga ani, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Olay, dün akşam, Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle ara sokaktan caddeye çıkan sürücü ile sokağa dönüş yapan başka otomobilin sürücüsü arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Araçlardan inen sürücü ve yolcular, tekme ve yumruklar ile birbirlerine saldırdı. Silah seslerinin de duyulduğu kavgada mahalleli, tedirginlik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavganın ardından taraflar, araçlarına binerek, olay yerinden uzaklaştı. Polis, kavgaya karışan kişileri bulmak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı kavga ani, mahalleli tarafından balkonlardan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.