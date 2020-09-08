DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Adana'da bir kişinin öldüğü mahalle kavgasında 5 kişi tutuklandı

ADANA'da Rohat Kardaş'ın (20) silahla başından vurularak hayatını kaybettiği kavgada adı geçen 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Olay, 3 Eylül'de Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında karşılaşan taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açtı. Olayda, Rohat Kardeş başından vuruldu. Taraflar ara sokaklara kaçarak izini kaybettirirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kardaş, yaşamını yitirdi. Kardaş'ın cesedi, otopsinin ardından toprağa verildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Dilyan Ö. (19), Umut T. (18), Uğur M. (23), Ramazan K. (20), Hüseyin M. (18), Şehmuz Y. (21), Ömer S. (18), Mehmet A. (20), Hüseyin T. (18), Mahmut S. (21) ve Mehmet Şerif D.'yi (33) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 otomatik av tüfeği, 5 tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar, detaylı incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden Dilyan Ö., Umut T., Uğur M., Ramazan K., ve Hüseyin M., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.