DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Boks makinelerinden bozuk para hırsızlığı kamerada

KONYA'da kimliği belirsiz kişiler, iş yerleri önünde bulunan boks makinelerindeki bozuk paraları çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Konya'da, son 10 gün içinde, merkez ilçelerde bulunan iş yerleri önündeki boks makinelerinden hırsızlık yapıldığı belirlendi. Özellikle gece saatlerinde motosiklet veya bisiklet ile iş yerlerine gelen şüpheliler, boks makinelerinin bozuk para kasalarını açarak, paraları çalıp, olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin, olay yerine gelip, keşif yaptıktan sonra makinenin kasasını açtığı anlar yer alıyor. Polis, şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------Hırsızlık anlarını gösteren güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: KONYA

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Antalya'da başpehlivanın öldürülmesiyle ilgili 13 gözaltı

ANTALYA'da yağlı güreş sporcusu Hakkı Aygün'ün, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 13 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, eski güreşçilerden Hakkı Aygün'ün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yürütüldü. KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, Yavuz T. liderliğinde eğlence mekanlarına yönelik kurşunlama, tehdit, tefecilik ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik Antalya, Yalova ve İstanbul'da eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, metal dedektörü, tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.KENDİLERİNİ MAFYA YAPILANMASI GİBİ GÖSTERMİŞLERŞüphelilerin, eğlence mekanları önünde ateş etmek ve kasten yaralama suçlarını işlemek suretiyle eğlence sektöründe söz sahibi olmak ve şahısları sindirmek için birçok eylem gerçekleştirdikleri, dolandırıcılık ve tefecilik faaliyetleri ile haksız kazanç sağladıkları, suç örgütü liderinin azmettirdiği örgüt üyelerinin başta silahla adam öldürme eylemi olmak üzere birden fazla kasten adam öldürme ve yaralama olayına karıştıkları, ayrıca sosyal medya aracılığı ile başka illerde yapılan operasyonları montajlamak sureti ile kendilerine operasyon yapılmış gibi göstererek kendilerini sözde büyük bir mafya yapılanması gibi göstermeye çalıştıkları ve bu şekilde ağlarına düşürdükleri mağdurların korkmalarını sağladıkları tespit edildi. 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde 1 Eylül'de meydana gelen olayda gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan eski güreşçilerden Hakkı Aygün hayatını kaybetmiş, polise teslim olan cinayet zanlısı Umut Can Ferah ise tutuklanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Emniyetin operasyon görüntüleri

HABER- KAMERA: ANTALYA,

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Dron destekli trafik denetiminde maske ve kimliksiz yolcuda ekmek bıçağı çıktı

Bursa'da polis ekiplerince dron desteğiyle otobüs ve dolmuşlarda yapılan denetimlerde, maskesiz şoför ve yolculara ceza kesildi. Maskesiz ve kimliksiz bir yolcunun üzerinde yapılan aramada ekmek bıçağı çıkması dikkat çekti. Bursa Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı bölgelerinde trafik uygulaması oluşturarak, otobüs ve dolmuşlarda denetim yaptı. Denetimlerde, eksik evrakları bulunan, trafik kurallarını ihlal eden, maske ve mesafe kuralına uymayan sürücülere ceza kesilirken, araçlardaki yolcuların da maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Dolmuştaki maskesiz ve kimliksiz bir yolcunun üzerinde yapılan aramada ekmek bıçağı çıktı. Ekipler olayla ilgili tutanak tutarak, maskesiz, kimliksiz ve bıçaklı yolcuyu karakola teslim etti.

31 BİN 567 LİRA PARA CEZASI

Dün, gün boyu farklı noktalarda yapılan denetimlerde, çok sayıda araç sürücüsüne seyir halindeyken telefon kullanmak, emniyet kemeri takmamak, eksik evrak bulundurmak, umumi hıfzıssıhha kanunlarına muhalefet ve muayenesiz araç suçlarından toplamda 31 bin 567 lira para cezası kesildi.