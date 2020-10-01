DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Lüks araçlardan far hırsızlığı kamerada

Adana'da lüks otomobil ve kamyonetlerden piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 8 far çalan şüpheliler İbrahim Şanlı (42) ile Fırat Öztaş (47), polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin, hırsızlık anları apartmanlardaki güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte lüks otomobil ve kamyonetlerin arka farlarını çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Gürselpaşa, Güzelyalı ve Yurt Mahalleleri'nde 4 ayrı araçtan piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 8 far çalan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Son olarak Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkındaki bir kamyonetin farlarını çalan şüphelilerin, diğer hırsızlık olaylarında da beyaz bir otomobille olay yerinden ayrıldıklarını tespit edildi. Hırsızların, araçların farlarını çaldığı anlar apartmanlardaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Otomobilin plakasından yola çıkan polis, hırsızlık olaylarını İbrahim Şanlı ile Fırat Öztaş'ın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda kıskıvrak yakalandı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiklerini kabul ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Şanlı ile Fırat Öztaş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.