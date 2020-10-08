DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

08.10.2020 10:09
DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuşAdana merkezli 16 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları öne sürülen ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekeye yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş

Adana merkezli 16 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları öne sürülen ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekeye yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şebekenin, kendilerine internet üzerinden ulaşıp, cinsel ilişkiye girmek isteyen zengin kişileri 'yolunacak kaz' diye adlandırdığı, fuhşun ardından da birbirlerine 'kaz yolundu' diye mesaj gönderdikleri öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey, toplam 74 kişinin, il il gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde cinsel ilişkiye girdiklerini tespit etti.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, önceki gün, Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyon, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde arama yapan polis, çok sayıda fantezi malzemesi, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.ÇOCUKLARINI ODAYA KİLİTLİYORLARMIŞŞüphelilerin sosyal medya üzerinden karşılıklı olarak çıplak fotoğraflarını paylaştıkları ve birbirleri için 'kelle' tabirini kullandıkları tespit edildi. Ayrıca bazı çiftlerin evlerde toplandıklarında çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yaptıkları saptandı.FUHŞUN ARDINDAN 'KAZ YOLUNDU' MESAJIŞebekenin, kendilerine internet üzerinden ulaşıp, grup halinde cinsel ilişkiye girmek isteyen zengin kişileri 'yolunacak kaz' diye adlandırdığı, para karşılığı fuhşun ardından, evlerinin erzaklarını da aldırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin, fuhşun ardından da birbirlerine 'kaz yolundu' şeklinde mesaj gönderdiği öne sürüldü.FUHUŞ PARTİSİNE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMAYLA KATILIYORLARMIŞ

Öte yandan kendilerini beğendirmek için estetik ameliyat olan şebeke üyesi kadınların, iyileşme sürecinde partilere katılamadıkları, bunun için de görüntülü konuşma yöntemiyle partiye dahil edildikleri öğrenildi. Şebeke üyesi bir çiftin, 6 ay boyunca 9 il gezdiği ve fuhuş toplantılarına katıldıkları belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü, fuhuş operasyonu, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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