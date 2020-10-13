DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

13.10.2020 10:13
DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Çorum'da kömür madeninde göçük: 1 ölü, 3 yaralıÇORUM'un İskilip ilçesindeki kömür madeni ocağında gaz sıkışması nedeniyle patlama sonucu meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Çorum'da kömür madeninde göçük: 1 ölü, 3 yaralı

ÇORUM'un İskilip ilçesindeki kömür madeni ocağında gaz sıkışması nedeniyle patlama sonucu meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çomu köyündeki özel bir kömür madeni ocağında meydana geldi. Maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama ve ardından göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan 1 işçinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı. Madenden çıkartılan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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