DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

15.10.2020 10:02
DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Kadir Şeker: Yine olsa, yine yardım ederdimKONYA'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), dün görülen davada 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kadir Şeker: Yine olsa, yine yardım ederdim

KONYA'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), dün görülen davada  12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı  Mustafa Aladağ, duruşma öncesi görüştüğü Kadir Şeker'in yine olsa, yine yardım edeceğini söylediğini belirterek, "Kadir, yaptığımız görüşmede, 'Yine olsa, yine yardım ederdim. Ben haksızlığa tahammül edemem. Kadın ya da erkek önemli değil' dedi" diye konuştu.

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğünü sanıp olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker,  'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı  3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen davada önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle mahkeme cezayı önce 15 yıla, duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak  12,5 yıla indirdi.

'KARARI İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞIYACAĞIZ'

Kadir Şeker'in yargılanmasında 'meşru müdafaa sınırının aşılması' hükmünün uygulanmamasını eleştiren avkuta ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, şunları söyledi:

"Yeni ceza kanununda yer alan bir hüküm var. Meşru müdafaa sınırını korku, panik, endişe ve heyecanla aşılması diye. Ben bunu soruyorum. Olayımızda şartların tamamı var. Şimdi değil ne zaman uygulayacağız. ya da hangi şart eksik de biz bu maddeyi değerlendirmeye almadık. Bu noktada çekincelerimiz ve itirazlarımız var. Mahkeme kararını verdi. Biz de derhal gerekçeli kararla beraber istinaf mahkemesine taşıyacağız. Empati yapın dedik. Kadir Şeker kasten, bırakın bir insanı öldürmeyi bir canlıya zarar veremez iddiasını savunuyorum, söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. O nedenle öldürme kastı yok. Olsa olsa yaralama olabilirdi, neticesi ölüm bunun da hükümleri farklıydı. Eğer uygulansaydı, Kadir tahliye olacaktı. Dolayısıyla savunmamız, meşru müdafaa sınırının aşılması üzerinde yoğunluk kazanacak. Biz bunun için tüm şartların olayımızda var olduğunu düşünüyoruz."

'VATANDAŞLAR, BENZER HADİSELERDE HANGİ TAVRI SERGİLEYECEK'

Kadir Şeker'e kamuoyunda büyük bir destek gördüğünü, vatandaşların da beklenti içerisinde olduğunu ifade eden Aladağ, "Bu davanın toplumsal boyutu var. Kamuoyunda Kadir'e yönelik müthiş bir destek var. Kamuoyunun beklentisi var. Vatandaşın isteği sadece Kadir'e adalet diyor. Aksi halde tabii ki mahkemeyi yönlendirecek, baskı yapacak hiç kimse olamaz. Tarafsız bağımsız hareket edilir. Bırakın husumeti hiç tanımadığı bir insana, bir kadın sesine yürüyen 20 yaşındaki bir delikanlıdan bahsediyoruz. Olaya bu çerçeveden bakmak gerekiyordu. Bu olayın ardından artık şunu söyleyebilir miyiz? Biz kadına şiddet olayını bu ülkede nasıl çözeceğiz. ya da en aza nasıl indireceğiz. Kadir için tamamen iyi niyetli olarak başladı bu eylem de. Yardım etme gayesiyle başladığı bu eylemde alınan cezanın ardından, Kadir ve benzeri delikanlılar, gençler veya vatandaşlarımız benzer hadiselerde hangi tavrı sergileyecek. Bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Bu çerçevede değerlendirmekte fayda var. Tabii ki saygılıyız. Tabii ki sağduyulu yaklaşıyoruz. Sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Ama kararın çok yerinde ve doğru olmadığını söylemek istiyorum." dedi.   'YİNE YARDIM EDERDİM'Kadir Şeker ile duruşma öncesi yaptığı  son görüşmelerini anlatan avukat Mustafa Aladağ, şöyle konuştu:

"Kadir'in her şeye rağmen sağlık durumu iyi. Üzüntülüyüz kaygılıyız. Ama şunu lütfen bir yere not edelim. 'Kadir şimdi olsa ne yaparsın?' edim.  'Yine yardım ederdim' diyor. Bu çok önemli bir cevap. Kadir'i tanımanız anlamında Kadir'in anlaşılması anlamında Çok önemli bir cevap. Lütfen empati yapın. Kadir cani değil, Kadir katil değil. Israrla söylüyorum sizlerin de tanımasını isterdim. Umarım istinaf mahkemesinden bu savunmamız doğrultusunda en adil en doğru kararın verileceğinin ümidini taşıyorum. Var gücümüzle mücadele edeceğiz. Yardım ederim derken birini öldürürüm anlaşılmasın. Kadir diyor ki 'ben haksızlığa tahammül edemem' diyor.  Aktivist yetişiyor gençler. 'Ben haksızlığa tahammül edemem. Kadın ya da erkek önemli değil' diyor.  Burada bir kadın vardı, önemliydi. Ülkenin temel sorunuydu. 'Ben yine yardım ederim diyor' diyor. Yaşadığı onca ıstırap ve acıya rağmen, ben yine o haksızlığı bertaraf etmek için elimden geleni yaparım diyen 20 yaşında bir Kadir Şeker var."

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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