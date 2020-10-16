DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Adana'da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA'da polisin sahte içki üretimi yapan depolara yönelik operasyonunda bin 600 litre boğma rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine operasyonlarını sürdürdü. Ekipler, merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye çevrildiği belirlenen bir eve baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, bin 600 litre sahte içki ele geçirildi. Polisin bir iş yerine yaptığı baskında ise 35 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen içki ve kaçak cep telefonlarının toplam piyasa değerinin 290 bin TL olduğu bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.