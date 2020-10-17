DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

İKNA EDİLEN TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU, TESLİM OLDU VE AİLESİNE KAVUŞTURULDU-1

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme/ikna çalışmaları kapsamında; Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda; PKK/KCK Terör Örgütüne bağlı olarak Irak ülkesi kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürüten, (H.B.) (2014 yılında katılım) isimli örgüt mensubunun ailesi ile irtibat kurularak teslim olması sağlandı. H.B., işlemleri sonrası ailesi ile kavuşması sağlanarak, hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.