DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

21.10.2020 09:59
DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Takip ettikleri otomobilin bagajından 300 bin TL değerinde altın çaldılar, yakalandılarAdana'da hastane otoparkına kadar takip ettikleri aracın bagajından, içerisinde yaklaşık 300 bin TL değerinde 574 gram altın olan çantayı çalan şüpheliler Tuncay Atar (33), Onur Çalgıcı (24) ile Suat Koç,...

Takip ettikleri otomobilin bagajından 300 bin TL değerinde altın çaldılar, yakalandılar

Adana'da hastane otoparkına kadar takip ettikleri aracın bagajından, içerisinde yaklaşık 300 bin TL değerinde 574 gram altın olan çantayı çalan şüpheliler Tuncay Atar (33), Onur Çalgıcı (24) ile Suat Koç, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, 15 Ekim günü merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, kayınvalidesinin Ankara'dan gönderilen cenazesini hastane morgundan almak isteyen Emre Ç., otomobiliyle hastaneye geldi. Giriş kapısında aracını yol kenarında durduran Emre Ç., kıyafetlerini değiştirmek için bagaj kapısını açtı. Bu sırada kimliği belirsiz 3 kişi, Emre Ç.'nin bagajındaki içinde altın olan çantayı fark etti. Emre Ç., daha sonra aracına binerek hastane otoparkına doğru yola çıktı. Şüpheliler, Emre Ç.'yi otomobille takip etti. Emre Ç., hastaneye girdiğinde şüphelilerden 2'si, aracın arka camını kırarak otomobile girip, bagajdaki içerisinde yaklaşık 300 bin TL değerinde 574 gram altın olan çantayı çaldı. Şüpheliler, Emre Ç.'yi takip ettiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

100'E YAKIN GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Hastanedeki işlemlerini bitirdikten sonra aracına dönen Emre Ç., bagajdaki çantasının yerinde olmadığını fark etti. Emre Ç.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü mercek altına alan ekipler, şüphelilerin 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Tuncay Atar (33), Onur Çalgıcı (24) ile Suat Koç (21) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerden olayı gerçekleştirdikleri otomobili kullanan Tuncay Atar merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki evine, Onur Çalgıcı Mersin'deki evine, Suat Koç ise Hatay'daki evine eş zamanlı düzenlenen baskınlarda kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 75 bin TL ele geçirildi.

TUTUKLANDILARSorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, görüntüdeki kişilerin kendileri olduğunu kabul ettiği öğrenilirken, hırsızlık olayını gerçekleştirmediklerini söyledikleri öne sürüldü. Şüphelilerin ev aramalarında altın bulunmadığını öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay Atar, Onur Çalgıcı ile Suat Koç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Türk Lirası, Hırsızlık, Sarıçam, Hastane, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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