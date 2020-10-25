Son dakika haberi: Adana'da 220 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Adana'da 220 şişe sahte içki ele geçirildi
25.10.2020 11:18
Son dakika gündem haberine göre ADANA'da, polis ekiplerince eve yapılan baskında, çeşitli markalara ait, 80 bin TL değerinde 220 şişeye doldurulmuş sahte içki ele geçirildi.
ADANA'da, polis ekiplerince eve yapılan baskında, çeşitli markalara ait, 80 bin TL değerinde 220 şişeye doldurulmuş sahte içki ele geçirildi.
Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, baskın düzenledi. Evde yapılan aramada; çeşitli markalara ait, 80 bin TL değerinde 220 şişeye doldurulmuş sahte içki ele geçirildi. Ekipler, sahte içkileri üretip, piyasaya süren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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