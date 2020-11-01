DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3
01.11.2020 10:44
Doğanlar Apartmanı'nda 2 ceset çıkarıldıİZMİR'deki depremde tamamen yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nda 2 kişinin enkaz altındaki cansız bedenini çıkardı.
Doğanlar Apartmanı'nda 2 ceset çıkarıldı
İZMİR'deki depremde tamamen yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nda 2 kişinin enkaz altındaki cansız bedenini çıkardı.
Seferihisar'da geçen cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, bazıları tamamen yıkıldı. Depremde tamamen yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nda, bugün saat 09.30 sıralarında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Öte yandan apartman enkazından şu ana kadar 14'ü sağ olmak üzere toplamda 23 kişi çıkarıldı.
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