DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Minik Ayda'nın sağlık durumu iyi

İZMİR'deki depremin ardından 91'inci saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Bugün hastaneden yapılan açıklamada minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile birlikte Ayda'yı ziyaret eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, minik Ayda'nın durumu hakkında bilgi aldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde ilk kontrollerinin yapılarak tedaviye başlanan Ayda Gezgin'in genel sağlık durumunda bir sorun bulunmamasının sevindirici olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------Bakan yardımcısının görüntüsü

HABER: İZMİR,

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Bursa'da 3 çocuğun tramvayda tehlikeli yolculuğu kamerada

Bursa'da 3 çocuk, 'ipek böceği' olarak bilinen tramvaya asılıp yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çocukların rahatlığı dikkat çekti.

Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde Suriye uyruklu 3 çocuk, 'ipek böceği' diye bilinen ve heykel-kent meydanı güzergahında sefer yapan tramvayın, son vagonuna asılarak yolculuk yaptı. Dakikalarca bu tehlikeli yolcuğu sürdüren çocuklar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çocukların çevredeki meraklı bakışlara rağmen rahat tavırları dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Çocukların ipek böceğinin arkasına asıldığı anlardan cep telefonu kamera görüntüsü

Haber: Abdulselam UĞUR- BURSA,

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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

ADANA'da kaçakçılara yönelik 4 farklı adrese yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap ve tütün malzemesi ele geçirilirken 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, gümrük kaçağı ürün ticareti yapıldığını tespit ettiği 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 32 bin 954 adet gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap, bin 848 paket sigara, 6 bin 467 adet puro, 260 paket pipo tütünü, 33 bin adet sigara kağıdı ve 9 bin 600 adet sigara filtresi ele geçirildi. Polis, operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, burada çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.