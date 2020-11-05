DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

05.11.2020 09:55
DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

İzmir'de deprem bölgesindeki vatandaşlar hasarlı binalardan taşınıyorİZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören vatandaşlar binaları boşaltmaya başladı.

İzmir'de deprem bölgesindeki vatandaşlar hasarlı binalardan taşınıyor

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören vatandaşlar binaları boşaltmaya başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları başlattı. Evleri zarar gördüğü için dairelerine giremeyen depremzedeler ise taşınmaya başladı. Bazı binalarda acil tahliye kararı verildi. Tahliye kararı verilen Adalet Apartmanında oturan Gülver Kırova, "Çok şükür acil İhtiyaçlarımızı almak için yarım saat izin verdiler. Önemli olan diğer eşyalarımız. Ne yapalım mağdur kaldık, bekliyoruz. Birinci kattaydık duvarlarımız hep çatladı fayanslarımız patladı, sıvalar döküldü. Korkunç bir olaydı. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

'BÜTÜN HERŞEYİMİZ BU APARTMAN'

Adalet apartmanında oturan, eşyalarını tahliyesini gerçekleştiren Sevda Çavuş(32), "Şuan taşınıyoruz çok kötü haldeyiz, kimisine yarım saat kimisine bir saat izin verildi. Yarım saatte ne alabildiysek onu alıyoruz bütün her şeyimiz bu apartmandı başka hiçbir şeyimiz yokö diye konuştu.

Altay İnanç (60), depremden orta hasarlı rapor verildi. Deprem nedeniyle binayı boşaltıyoruz. Buradan eşyaları depoya götürüyoruz. Acil boşaltın eşyalarınızı alın dendi. Bütün eşyaları alacağız. Diğer apartmanların çoğu da bugün boşaltıyor. Elektrikle doğalgazı kestiler. Bugün bütün bina boşalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------Adalet Apartmanı'ndaki depremzedelerle röp.-Hasarlı binalardan görüntü.-Taşınan depremzedelerden görüntü-Genel ve detay görüntüler.

Haber: Sibel DALLI - Ahmet ONUK/ Kamera: Sibel DALLI/ İZMİR,

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Aralarında bebek ve engelilerin de bulunduğu kaçak göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan askerleri tarafından bindikleri lastik botun motoru söküldükten sonra Türk karasularına itildiklerini iddia eden, aralarında bebek ve çocukların yanı sıra 1 de engellinin bulunduğu Somali uyruklu 30 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Foça Aslanburnu mevkii açıklarında devriye görevi yapan 907 No'lu Sahil Güvenlik Botu, dün saat 16.30 sıralarında, lastik bot içinde kaçaklar olduğunu belirledi. Bottaki 2'si bebek, 2'si çocuk toplam 30 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Aralarında bir de tekerlekli sandalyeli engellinin bulunduğu kaçak göçmenler Foça Balıkçı Barınağı'na getirilip, karaya çıkartıldı. Tamamı Somali uyruklu kaçak göçmenlerin ifadelerinden, denize açılmalarından bir süre sonra yakalandıkları, Yunan askerleri tarafından botlarının motoru söküldükten sonra Türk karasularına itilerek ölüme terk edildiklerini söyledikleri öğrenildi. Kaçak göçmenlerin yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edilecekleri bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Foça Balıkçı Barınağı'na getirilen kaçak göçmenlerden görüntü-Tekerlekli sandalyeli göçmenden görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Seyfi  GÜL/ FOÇA,

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Adana'da 'Eşcinsel gibi giyinmişsin, bu nasıl kıyafet?' kavgası: 1 yaralı

ADANA'da bir barda eğlenen Muhammet Bilal Biçer (32), mekandaki bir başka müşteri olan Sinan Avcı'nın kendisine yönelik "Eşcinsel gibi giyinmişsin, bu nasıl kıyafet'ö sözleri üzerine çıkan tartışmada tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası kayıpları karışan ve daha sonra polis ekiplerinin teknik takibi sonucu gözaltına alınan Biçer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Ekim günü akşam saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'ndeki bir barda meydana geldi. Evinden çıkıp vakit geçirmek için eğlence mekanına giden Muhammet Bilal Biçer, oturmak için masasına yöneldi .Bu sırada mekanda oturan bir başka müşteri Sinan Avcı, Biçer'e bakarak "Eşcinsel gibi giyinmişsin, bu nasıl kıyafetö dedi. Avcı'nın sözleri üzerine ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Biçer, cebindeki tabancayı çıkartarak iki el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Avcı, bacağından yaralanırken, Biçer ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinan Avcı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Avcı'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KAÇAMADIAdana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çevredeki 100'e yakın güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Ekiplerin görüntüleri incelemesinin ardından şüphelinin olay sonrası otomobile binip kaçtığı ve söz konusu aracın kiralık olduğu tespit edildi. Şüphelinin kaçtığı aracı bir başka kişinin sürdüğünü saptayan polis, her iki şüphelinin de yerini belirledi. İki şüpheli, polisin adreslerine yaptığı baskın sonucu yakalanırken, olay günü kullanılan tabanca ise Biçer'e ait adreste bulundu.

'KIZ ARKADAŞIMDAN AYRILMIŞTIM, CANIM SIKKINDI'

Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü. Biçer'in kaçtığı otomobili kullanan Ayhan Sert'in, emniyetteki ifadesinde olaydan haberi olmadığını belirttiği öğrenilirken, Muhammet Bilal Biçer ise olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve Sinan Avcı ile aralarında husumet bulunmadığını söyledi. Biçer'in, ifadesinde, "Olay günü canım çok sıkkındı. Kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Söz konusu şahıs mekana girdiğimde bana 'Eşcinsel gibi giyinmişsin, bu nasıl kıyafet' deyince öfkelendim. Silahımı çekip vurdumö  dediği öğrenildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından ifadesine başvurulan Serkan Avcı ise kendisine silahla saldıran Biçer'i tanımadığı ve neden saldırdığını da bilmediği yönünde ifade verdiği ortaya çıktı.

Şüphelilerden Ayhan Sert emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Muhammet Bilal Biçer ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seferihisar, Deprem, İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika


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