DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

06.11.2020 09:49
DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu: Binanın taşıyıcı sisteminde hasar varsa binada oturulmamalıİZMİR Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu: Binanın taşıyıcı sisteminde hasar varsa binada oturulmamalı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, binalardaki çatlaklarda her binanın kendi özelinde çalışma yapılması gerektiğine dikkati çekip, "Hafif hasar, genelde hafif sıva çatlakları, duvar çatlaklarıdır. Hafif hasarda binanın taşıyıcı sisteminde hasar yoktur. Binanın taşıyıcı sisteminde yani betonarme olan kolon, kirişlerinde çatlaklar devam ediyorsa, yapısı, derinliği ve kalınlığı ön plana çıkar. Bir saç teli kalınlığındaki bir çatlağın betonarmede bir mahsuru yoktur. Bu çatlağın kalınlığı 1, 2 milimetreyi bulduğu zaman, burada mutlaka bir tamir, güçlendirme ve testler yapılması hatta binanın oturamaz raporu alması gerekir" diyerek, uyardı.

İzmir'de Seferihisar merkezli gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, 17 bina yıkıldı. Birçok binada da ağır hasar meydana geldi. Binalardaki hasar tespit çalışmaları devam ederken, evlerinde çatlak olan birçok vatandaş endişelenirken, evlerinin ağır hasarlı olup olmadığını merak ediyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, evi hasar görenlerin akıllarındaki soru işaretlerini kaldırmak için binalarda oluşan sıva ve kolon çatlakları hakkında bilgiler verip, farkını anlattı.

Her binanın kendi özelinde çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, "Hafif hasar dediğimiz şey, genelde hafif sıva çatlakları, duvar çatlaklarıdır. Sadece camlar kırılmış ve deformasyon olmuş olabilir. Hafif hasarda binanın taşıyıcı sisteminde hasar yoktur. İncelenme koşuluyla, bilirkişiler tarafından bunlar ortaya koyulur. İnşaat bir zincir üretimdir. Önce taşıyıcı sistem inşa edilir. Daha sonra duvarlar örülür. Taşıyıcı sistem ile duvarların arasında kendiliğinden soğuk derz dediğimiz bir birleşim vardır. Bu çatlak zaten orada vardır. Ama sıvayla üzeri kapatılır. En ufak bir harekette bu soğuk derz kendini gösterir ve orada bir sıva çatlağı oluşur. Bilirkişiler ve mühendisler inceleme yapar. Buna hafif hasar derler" dedi.

Sıvanın kazınması ve o çatlağın incelenmesi sonucunda; taşıyıcı sistemde yani betonarme kolonda ve kirişte bu çatlaklar devam ediyorsa, çatlağın yapısı, derinliği ve kalınlığının öne çıktığına dikkati çeken Prof. Dr. Kozanoğlu, "Buna göre bina hakkında karar verilebilir. Bir saç teli kalınlığındaki bir çatlağın betonarmede bir mahsuru yoktur. Biz buna 'kılcal çatlaklar' deriz. Bu çatlak kalınlığı 1, 2 milimetreyi bulduğu zaman, burada mutlaka bir tamir, güçlendirme ve testler yapılması, hatta binanın oturamaz raporu alması gerekir. Binanın taşıyıcı sisteminde hasar varsa binada oturulmamalı" diye konuştu.

'TAŞIYICI SİSTEMDE ÇATLAK VARSA AĞIR HASAR OLUR'

Hafif hasar ve ağır hasarın nasıl anlaşılacağına değinen Prof. Dr. Kozanoğlu, "Taşıyıcı sisteme geçmeyen çatlaklar hafif hasar olarak geçebilir. Taşıyıcı sisteme geçen çatlaklarda ise ağır hasarlı kararı verilir. Buna apartman yöneticisi karar veremez. Mühendisler, bilirkişiler ve uzmanlar inceleme yapmalıdır. Kolonla, duvar arasında bir derz zaten var. En ufak bir harekette zaten bu derz kendini gösterir. Bu çatlak bir duvarın birleşim noktasında düzgün bir şekilde gidiyorsa, bu zaten duvar çatlağıdır. Bazen duvarda çapraz çatlaklar oluşur, bunlar tuğlanın içine kadar gidebilir ama bu duvar çatlağıdır. Kolon, kiriş düğüm noktalarında daha kalın ise, orta veya ağır bir hasara işaret edebilir. Her bina için tehlikelidir demek mümkün değil. Her binada ayrı ayrı çatlaklara bakılıp, yerinde karar verilmesi gerekir. 'Tüm orta ve hafif hasarlı binalar artçı depremlerde yıkılır' demek mümkün değil. Bir kolonu kesilmiş, deprem olmadan önce çatlamış ya da depremde ağır hasar ve orta hasar görmüşse o binada oturulamaz" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İnşaat, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika


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