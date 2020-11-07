DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

07.11.2020 09:45
DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist Duran Kalkan'ın fotoğrafçısı ve telsizcisi Adana'da yakalandıTERÖR örgütü PKK'nın kurucularından ve sözde yönetim kadrosundan olan Duran Kalkan'ın fotoğrafçısı, telsizcisi ve medya sorumlusu olduğu öne sürülen öğrenilen İbrahim K.

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist Duran Kalkan'ın fotoğrafçısı ve telsizcisi Adana'da yakalandı

TERÖR örgütü PKK'nın kurucularından ve sözde yönetim kadrosundan olan Duran Kalkan'ın fotoğrafçısı, telsizcisi ve medya sorumlusu olduğu öne sürülen öğrenilen İbrahim K. (30), Adana'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın 5 kurucusundan biri olan, İçişleri Bakanlığı'nca terörden arananlar listesinde 'Kırmızı Kategori 'de yer alan 10 milyon lira ödüllü terörist Duran Kalkan'ın fotoğrafçısı, telsizcisi ve medya sorumlusu olduğu iddiasıyla bir aydır güvenlik güçleri tarafından aranan İbrahim K.'nın (30) Adana'ya geldiğini tespit etti. Yapılan teknik takip sonucu yeri belirlenen İbrahim K., TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İbrahim K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VE VİDEO ÇEKİP SERVİS EDİYORMUŞ

Öte yandan İbrahim K.'nın,  2016 yılında Kuzey Irak'a giderek bir yıl örgütün kampında kaldığı, burada terörist Duran Kalkan'ın yanı sıra diğer üst düzey yöneticilerin de fotoğraflarını çektiği, ayrıca örgüt bünyesindeki teröristlerin eğitim ve çatışma anlarını fotoğraf ve video çekerek terör örgütüne yakın olan medya kuruluşlarına servis ettiği öğrenildi.

Duran Kalkan, Adana, Medya, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika


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