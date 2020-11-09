DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3
09.11.2020 09:42
Pınar Gültekin cinayeti davasının görülmesine bugün başlanacakMUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğarak öldürdükten sonra cesedini varile koyup yakan ve üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile ona yardım eden kardeşi Mertcan Avcı (26) bugün hakim karşısına çıkacak.
Pınar Gültekin cinayeti davasının görülmesine bugün başlanacak
MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğarak öldürdükten sonra cesedini varile koyup yakan ve üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile ona yardım eden kardeşi Mertcan Avcı (26) bugün hakim karşısına çıkacak.
Yürütülen soruşturmanın ardından evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede kardeş Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Avcı'nın avukatlarının geçtiğimiz günlerde duruşmaya SEGBİS ile katılma talebi de mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Duruşmanın ilk celsesi bugün 13.30'da başlayacak.
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