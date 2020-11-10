DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da saygı ve özlemle anıldı
ULU önder Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıldönümünde İzmirliler tarafından saygıyla ve özlemle anıldı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyetine uğurlanışının 82. yıl dönümünde, saat 09.05'te, ülke genelinde yapılan saygı duruşuyla anıldı. Herkes Atatürk'ün ebediyete gittiği o anlarda ayağa kalkıp 1 dakika boyunca saygı duruşunda bulundu. Sürücüler de o anlarda kontak kapatıp saygı duruşuna eşlik etti.
- Kaynak: DHA
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