DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Trabzon'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı

TRABZON'da polis ekiplerince tefeciliğe yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda senet, tapu, 2 tabanca, 2 tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirilirken, 8 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefeciliğe yönelik kent merkezinde takibe alınan şüphelilerin, bazı iş yeri ve evlerine, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda; toplam değeri 892 bin lira olan çok sayıda senet, tapular, bilgisayarlar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda, A.D, A.K, S.U, S.E, B.K, E.K, A.B ile K.S., gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon anı da polis kamerasınca görüntülendi.