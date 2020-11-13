DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Hasta yakınlarının çantasını çalarken yakalandı

ADANA'da hastanenin pandemi servisinde tedavi gören hasta yakınları için ayrılan bekleme salonundan çanta çalan Kemal P. suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Hırsızlık olayı, saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Hastanenin pandemi servisinde yatan hasta yakınları için oluşturulan bekleme salonundan art arda çantalar çalındı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerden eşgali tespit edilen şüpheli bu sabah yeniden geldiği hastanede bir hasta yakınının çantasını çaldığı anda yakalandı. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan Kemal P. olduğu belirlenen

şüpheli, gözaltına alınarak Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.Polisin soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Polis aracının gelişiHastanenin tabelasıPolislerin hastaneye girişiGözaltına alınan şüphelinin hastaneden çıkartılmasıŞüphelinin polis aracına bindirilmesiPolis aracının gidişi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Uyuşturucu maddeyi hurmaya enjekte etmişler

Antalya'da narkotim ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 paketteki 71 adet hurmaya enjekte edilmiş 85.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda, gözaltına alınan karı- koca çift tutuklandı. Polis, zehir tacirlerinin bu yöntemi ilk kez uyguladığını kaydetti.Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hurma içine enjekte edilerek yurda metamfetamin sokulduğu bilgisi üzerine Kepez ilçesindeki bir eve operasyon düzendi. Evde köpeklerle arama yapan ekipler, 3 paket halinde, 71 adet hurmaya enjekte edilmiş 85,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Ü.A. ile karısı D.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, uyuşturucu maddelerin kesiminde kullanılan iki makas ve bir miktar bonzai ele geçirildi. Sağlık kontrolleri sonrasında Narkotik Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan çift, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi. Çift, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Zehir tacirlerinin, ilk kez böyle bir yöntem denediği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Emniyet müdürlüğü dış plan görüntüPolislerin evin bahçesinde kapıya koşarlarken görüntüsüKapıyı açtırmalarıŞüpheliyi etkisiz hale getirmeleriPolis köpeğinin uyuşturucu madde aramasıUyuşturucu enjekte edilmiş hurmaların polis tarafından bulunmasıUyuşturucunun görüntüsüAdliye dış plan görüntüDetaylar

HABER-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Ayakkabısının astarında 270 gram esrarla yakalandı

Diyarbakır'dan uçakla Antalya'ya gelen Ö.K.'den şüphelenen polis, ayakkabısının astarında 270,59 gram esrar maddesi ele geçirdi. Ö.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır'dan uçakla Antalya'ya gelen Ö.K.'nin durumundan şüphelenip, havalimanında arama yaptı. Aramada, Ö.K.'nin ayakkabısının astarına gizlenmiş 270,59 gram toz esrar maddesi ile geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Ö.K., ifadesinin ardından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi. Ö.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Emniyet müdürlüğü dış plan görüntüŞüphelinin ayakkabısının kontrol edilmesi (Polis kamerası)Ayakkabı içindeki keçeden uyuşturucunun çıkması(Polis kamerası)Ele geçen uyuşturucunun görüntüsü (Polis kamerası)Adliye dış plan görüntü

HABER-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Kaza yerini görüntülediği sırada başka bir kazayı çekti

HATAY'da bir otomobilin karıştığı kaza sonrası video çekerek kaza yerini görüntüleyen bir kişi, o esnada motosiklet ve otomobilin kaza anlarını kaydetti.

Kaza, Hatay'ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 21 KD 55 plakalı otomobiliyle kaza yapan bir kişi, cep telefonuyla kazanın olduğu yeri görüntülemeye başladı. Kazanın nasıl olduğunu anlattığı sırada aynı kavşakta başka bir kaza meydana geldi. Cep telefonu görüntüsüne yansıyan kazada, 31 F 4064 plakalı otomobil kavşağa yaklaştığı sırada 31 ACE 318 plakalı motosiklete çarpıyor. Motosiklette bulunan 2 kişi yola savruluyor. Kaza anları ise cep telefonu kamerasıyla şans eseri kaydedildi. Motosikletten savrulan 2 kişinin yardımına diğer kazazedelerin yardım ettiği görülüyor.