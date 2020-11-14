DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

14.11.2020 10:51
DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçaklamışADANA'da cezaevinden çıkan eşi Mahmut Nogan tarafından (25) bıçaklanan Sevimgül Nogan (26) hayati tehlikeyi atlatamadı.

Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçaklamış

ADANA'da cezaevinden çıkan eşi Mahmut Nogan tarafından (25) bıçaklanan Sevimgül Nogan (26) hayati tehlikeyi atlatamadı. Tutuklanan kocanın annesi Emine Taşkınlar ise, "Sevim'e, Mahmut'un cezaevi arkadaşı Adem, 'Sen, benim son umudumsun' şeklinde mesaj göndermiş. Mahmut, mesajı görünce sinirlendiö dedi.

Olay, 12 Kasım akşamı saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Mahmut Nogan (25) ile eşi Sevimgül Nogan, arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mahmut Nogan, eşini 4 yerinden bıçaklayarak, yaraladı. Kanlar içinde kalan Sevimgül Nogan'ı, eşi Mahmut Nogan taksiyle Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastane polisine kendisini yaraladığını söyleyen kadın, ameliyata alındı. Genç kadın, hemşirelere ise kendisini eşinin yaraladığını söyledi.

'YANLIŞLIKLA YARALADIM'Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Nogan'ı çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Nogan, sorgusunda, "Cep telefonuna mesaj geldi. Bakmak istedim, göstermedi. O sırada boğuşurken elimdeki bıçakla yanlışlıkla yaraladımö dedi.TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Nogan, tutuklandı. Halen hastanede tedavisi devam eden Sevimgül Nogan ise hayati tehlikeyi atlatamadı.'SEN, BENİM SON UMUDUMSUN' MESAJINA SİNİRLENMİŞÖte yandan Mahmut Nogan'ın annesi Emine Taşkınlar, oğlu cezaevindeyken gelini Sevimgül Nogan'ın başka erkeklerle görüştüğünü öne sürerek, "Uzun süredir tartışıyorlardı. O gün de Mahmut, Sevim'e 'Telefonunu göster' dedi. Mahmut'un cezaevinden arkadaşı Adem B., 'Sen, benim son umudumsun' şeklinde bir mesaj göndermiş. Mahmut bu mesajı görünce sinirlendi. Kendini yerden yere attı. Mutfaktan çıktığımda, Sevim'in yerde kanlar içerisinde yattığını gördümö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Mahmut Nogan'ın annesi Emine Taşkınlar'ın konuşmasıZanlı Mahmut Nogan'ın emniyetten çıkarılması

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

============================

Çelik kasayı açamayan hırsızlık şüphelisi soğuk su içti

ADANA'da toplamda 16 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen 9 şüpheliyi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheliye de ev hapsi cezası verildi. Öte yandan şüphelilerden Mustafa Y.'nin hırsızlık için girdiği adreste çelik kasayı açamayınca buzdolabını açıp soğuk su içmesi güvenlik kameralarına yansıdı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, toplamda 16 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Hırsızlık olaylarının yaşandığı ev ve iş yerlerinin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, 9 ev, 1 otomobil ve 6 iş yerinden 1 motosiklet, 6 bisiklet, televizyon, kablo ve 10 bin TL çalan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı.KASAYI AÇAMADI, SOĞUK SU İÇTİHırsızlık şüphelilerinden Mustafa Y'nin bir iş yerine girerek çelik kasayı açmaya çalıştığı açamayınca ise iş yerindeki dolaptan su çıkarıp içtiği görüntülerin yanı sıra bir diğer şüpheli Bayram K.'nın ise farklı adreslerden bisiklet çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden aralarında Bayram K. ile Mustafa Y.'nin de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheliye de ev hapsi cezası verildi.

Yeşilyurt Mahallesi, Devlet Hastanesi, Hırsızlık, Cezaevi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti
Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin         
10:28
Mario Balotelli'den Vasco Da Gama'ya yeşil ışık: Yakında görüşürüz Mario Balotelli'den Vasco Da Gama'ya yeşil ışık: Yakında görüşürüz         
10:03
"Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı         
09:53
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı         
09:23
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti         
23:40
Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi         
22:35
Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım         
22:17
Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti         
22:04
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 10:56:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei