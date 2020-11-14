DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçaklamış

ADANA'da cezaevinden çıkan eşi Mahmut Nogan tarafından (25) bıçaklanan Sevimgül Nogan (26) hayati tehlikeyi atlatamadı. Tutuklanan kocanın annesi Emine Taşkınlar ise, "Sevim'e, Mahmut'un cezaevi arkadaşı Adem, 'Sen, benim son umudumsun' şeklinde mesaj göndermiş. Mahmut, mesajı görünce sinirlendiö dedi.

Olay, 12 Kasım akşamı saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Mahmut Nogan (25) ile eşi Sevimgül Nogan, arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mahmut Nogan, eşini 4 yerinden bıçaklayarak, yaraladı. Kanlar içinde kalan Sevimgül Nogan'ı, eşi Mahmut Nogan taksiyle Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastane polisine kendisini yaraladığını söyleyen kadın, ameliyata alındı. Genç kadın, hemşirelere ise kendisini eşinin yaraladığını söyledi.

'YANLIŞLIKLA YARALADIM'Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Nogan'ı çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Nogan, sorgusunda, "Cep telefonuna mesaj geldi. Bakmak istedim, göstermedi. O sırada boğuşurken elimdeki bıçakla yanlışlıkla yaraladımö dedi.TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Nogan, tutuklandı. Halen hastanede tedavisi devam eden Sevimgül Nogan ise hayati tehlikeyi atlatamadı.'SEN, BENİM SON UMUDUMSUN' MESAJINA SİNİRLENMİŞÖte yandan Mahmut Nogan'ın annesi Emine Taşkınlar, oğlu cezaevindeyken gelini Sevimgül Nogan'ın başka erkeklerle görüştüğünü öne sürerek, "Uzun süredir tartışıyorlardı. O gün de Mahmut, Sevim'e 'Telefonunu göster' dedi. Mahmut'un cezaevinden arkadaşı Adem B., 'Sen, benim son umudumsun' şeklinde bir mesaj göndermiş. Mahmut bu mesajı görünce sinirlendi. Kendini yerden yere attı. Mutfaktan çıktığımda, Sevim'in yerde kanlar içerisinde yattığını gördümö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Mahmut Nogan'ın annesi Emine Taşkınlar'ın konuşmasıZanlı Mahmut Nogan'ın emniyetten çıkarılması

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

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Çelik kasayı açamayan hırsızlık şüphelisi soğuk su içti

ADANA'da toplamda 16 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen 9 şüpheliyi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheliye de ev hapsi cezası verildi. Öte yandan şüphelilerden Mustafa Y.'nin hırsızlık için girdiği adreste çelik kasayı açamayınca buzdolabını açıp soğuk su içmesi güvenlik kameralarına yansıdı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, toplamda 16 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Hırsızlık olaylarının yaşandığı ev ve iş yerlerinin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, 9 ev, 1 otomobil ve 6 iş yerinden 1 motosiklet, 6 bisiklet, televizyon, kablo ve 10 bin TL çalan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı.KASAYI AÇAMADI, SOĞUK SU İÇTİHırsızlık şüphelilerinden Mustafa Y'nin bir iş yerine girerek çelik kasayı açmaya çalıştığı açamayınca ise iş yerindeki dolaptan su çıkarıp içtiği görüntülerin yanı sıra bir diğer şüpheli Bayram K.'nın ise farklı adreslerden bisiklet çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden aralarında Bayram K. ile Mustafa Y.'nin de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheliye de ev hapsi cezası verildi.