DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Adana'da bisiklet ve içki hırsızları tutuklandı

Adana'da son bir ayda maddi değeri yüksek 19 bisiklet çalan Coşkun T. ile zincir marketlerden içki çaldığı belirlenen Sami Orkun P., polis ekiplerince yakalandı. Bisiklet ve içkileri çaldıkları anlar güvenlik kameralarınca görüntülenen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde bisiklet ve marketten hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, son bir ay içerisinde merkez ilçelerden Seyhan'da 11, Çukurova'da 8 olmak üzere maddi değeri yüksek olduğu tespit edilen 19 bisikleti çalan şüphelinin, çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Coşkun T. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için adresine baskın yapan ekipler, Coşkun T.'yi merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin, paraya ihtiyacı olduğu için bisikletleri çaldığını söylediği öğrenildi.

İÇKİ HIRSIZINA SUÇ ÜSTÜPolis, merkez ilçelerden Yüreğir ve Seyhan'da 1, Çukurova'da 2 olmak üzere 4 zincir marketten yanında getirdiği karton kutulara doldurarak içki hırsızlığı yapan şüphelinin Sami Orkun P. olduğunu tespit etti. Şüphelinin izini süren polis, 19 Kasım günü saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osman Gazi mahallesindeki bir marketten hırsızlık yaptığı bilgisine ulaştı. Bölgeye geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sami Orkun P.'yi kovalamaca sonucu Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde ara sokaklarda kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun T. ile Sami Orkun P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.