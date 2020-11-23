DHA YURT BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 3

23.11.2020 10:15
DHA YURT BÜLTENİ- 3, System.String[]

Artvin'de, Macahel Geçidi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı ARTVİN'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 860 rakımlı Macahel Küçük Yayla Cankurtaran Geçidi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Artvin'de, Macahel Geçidi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

ARTVİN'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 860 rakımlı Macahel Küçük Yayla Cankurtaran Geçidi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Sürücüler, karlı yolda ilerlemekte zorluk çekerken, bazı vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Artvin'in Borçka ilçesinde de dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkili olan yağış nedeniyle bin 860 rakımlı Macahel Küçük Yayla Geçidi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Sürücüler, karlı yolda ilerlemekte zorluk çekerken, bazı vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

'SEZONUN İLK KARI YAĞDI'Macahel Havzası Kayalar Köyü sakinlerinden Orhan Yavuz, "Sezonun ilk karı yağdı bu sene. Geçmiş yıllarda buradaki kar kalınlığı 3-4 metreyi bulurdu. Ekim ayında kar yağardı ve nisan ayına kadar karlar erimezdi. Burası aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı, o nedenle bitki ve hayvan çeşitliliğe de çok fazla. Herkesi buraya bekliyoruzö dedi.

'BU SENE KAR GEÇ YAĞDI'Macahel Düzenli Köyü sakinlerinden Osman Önder de kar yağışının bu sene geç başladığını belirterek, "Aslında eylül ayının ortasında kar yağışı olurdu. Bu sene kar geç yağdı. Kar yağınca 6 ay kalır ve ulaşım çok zor olur. Karla mücadele ediyoruz. Karayolları, buradaki kar temizleme çalışmasını özelleştirdi ve bu işi biz aldık, 6 ay boyunca kar temizleme çalışması yapıyoruz. Bölge insanı olduğumuz için de her türlü hava koşulunda nasıl hareket etmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Kar yağışı bugün ve yarın devam edecek. Yağış böyle devam ederse 2 metreyi bulurö diye konuştu.

'KAR GEÇ YAĞDI, BUNA ALIŞKIN DEĞİLİZ'Mikail Önder ise, "Yılın ilk karı düştü ama buna alışkın değiliz. Çünkü bu bölgeye eylül ve ekim aylarında kar yağmaya başlardı. Mart ayının bitimine kadar bu bölgede kar yağışı devam eder. Dünyadaki küresel ısınmadan kaynaklı bu bölgeye eskisi gibi artık kar yağmıyorö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKar detaylarıKar topu oynayanlarYoldan detaylarVatandaşlarla röp.Haber-Kamera: Hakan AYDIN ARTVİN-DHA

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Amasya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

AMASYA'da belediye ekipleri kurduğu temizlik timi ile koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.

Amasya Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden oluşan 30 kişilik koronavirüs timi, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, özellikle kent merkezinde dezenfeksiyona ağırlık veriyor. Ana caddeler ile bunlarla bağlantılı sokaklar her gece yıkanıyor. Cadde ve sokaklarındaki yollar, kaldırımlar, ATM'ler, otobüs durakları, çöp konteynerleri, kamelyalar özel solüsyonla dezenfekte ediliyor. İlaç sıkılan alanlar, diğer temizlik ekiplerince köpüklü su ve fırçalarla yıkanıyor.

Pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamaları fırsat bilerek, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ettiklerini söyleyen Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Kesler, "Programımız dahilinde tüm cadde ve sokaklarımızı yıkıyoruz. Bunun dışında köpüklü su ile yıkadığımız alanların çevresinde de dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandıkları bankamatik, çocuk oyun alanları, camiler, cemevleri, okullar ve kamusal alanlarımızın tamamı dezenfekte ediliyor. Koronavirüs timimiz 2 ekipten 30 kişi ile 7/24 saat üzerinden mesaisini sürdürüyor" dedi.

Cankurtaran, Artvin, DHA, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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