DHA YURT BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi

SİVAS'ta yeni doğmuş bir erkek bebek, soğuk havada çıplak halde mahalle arasındaki boş arsaya bırakıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebek tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki Gökmedrese Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki boş bir arsada yaşandı. Bölgeden geçenler arsa üzerine çıplak halde bırakılmış bir erkek bebek olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Cumhuriyet üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bebeği arsaya bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için araştırma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------Bebeğin bırakıldığı boş arsa-Hastaneden görüntü-Bebeğin ambulanstan indirilip hastaneye alınışı

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Koronavirüsü atlatan okul müdürü: Öğretmenler Günü'nü buruk geçiyoruz

BURSA'da yakalandığı koronavirüsü tedavi sürecinin ardından atlatan okul müdürü Semih Evren (50), bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün buruk kutlandığını ifade etti. Süreç boyunca en çok okulunu özlediğini söyleyen Evren, "Bu hastalığın din, dil, ırk ayrımı yok. Hastalık kimseyi tanımıyor. Çember daralıyor. Nefes almak çok önemli" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle buruk kutlanıyor. Pandemi sürecinde pek çok eğitimci ise öğrencilerinden uzak kaldı. İnegöl'de yakalandığı koronavirüsü başarılı geçen tedavi süreci sonunda atlatan İstaş Kentaş Ortaokulu Müdürü Semih Evren ise yeniden görevine döndü. Okulunu ve öğrencilerini çok özlediğini belirten Evren, bu süreci en kısa sürede atlatmak için ise kurallara uyulmasını istedi.

'24 KASIM'I BURUK KUTLAYACAĞIZ'15 gün önce eşi ve çocuklarıyla birlikte koronavirüse yakalanmasının ardından tedavi sürecini evinde geçiren Evren, "Öğretmenin toplumdaki yerini, önemini belirtmek, saygınlığını artırmak, emekli olan büyüklerimizin saygıyla anıldığı, mesleğini icra ederken çeşitli nedenlerle şehit olan öğretmenlerimizin rahmetle saygıyla anıldığı büyük önder Atatürk'ün 24 Kasım 1928 Milli Mektepler Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kabul edildi. Bu özel gün çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ama maalesef bu sene dünyanın yaşamış olduğu salgın hastalıktan öğretmenler gününü buruk, biraz kırgın, biraz mahcup, biraz da hasta olarak kutlayacağız. Etkinliklerimizi maalesef öğrencilerimizden uzakta bilgisayarlarımızın, televizyonlarımızın, cep telefonlarımızın başında geçireceğiz. Bizler de öğretmen olarak, yaşama kaynağını, sevgisini öğrencilerden alan insanlarız. Öğrencinin olmadığı ortamda maalesef öğretmenliğimizin kıymeti, tadı olmuyor. Bugün maalesef bu burukluğu derinden içimizde hissedeceğiz. Keşke dünyada bu salgın olmasa, bu hastalık son bulsa, biz de öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize kavuşsak" dedi.

'NEFES ALMAK ÇOK ÖNEMLİ'Kendisinin de bu hastalığı yaşayanlardan birisi olduğunu belirten Evren, "Kısa bir süre önce ben de hastalığa yakalandım. Evimde geçirmiş olduğum tedavi süreci sonunda, mesleğimin başına geri döndüm. Evde kaldığımız 14 gün boyunca hastalığın getirmiş olduğu zorlukları yaşadım. Birtakım sıkıntıları maalesef yaşadık. Evinizin dışına çıkamıyorsunuz, hayattan kopmuş vaziyettesiniz. Etrafınızdaki insanlar, hastalığın vermiş olduğu korkudan dolayı kapınızı bile çalmıyorlar. Telefon ederken bile belki çekiniyorlar. İhtiyaçlarımızı giderme adına, dostlarımız, yakınlarımız gereken desteği verdiler. Zor bir dönemdi, devletimiz sağ olsun filyasyon ekipleriyle doktorlarımız, aile hekimlerimiz sürekli bizimle irtibat halindeydi. Telefon edip, kapımıza gelerek, hastalığın seyriyle ilgili bizden bilgi aldılar, her türlü ilgi ve alakayı gösterdiler. Bu anlamda devletimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİM'Hastalığın kimseyi tanımadığını belirten Evren, "Ben testimi yaptırdığım gün İnegöl Devlet Hastanesi Pandemi Polikliniği'nde gördüğüm doktor hanımın, ertesi gün kapıma filyasyon ekibiyle geldiğini gördüm. Onların da Allah yar ve yardımcısı olsun. Bu hastalığın üstesinden gelmek hepimizin elinde. Sağlık Bakanımızın sıklıkla tekrar ettiği, maske, mesafe ve hijyen konusuna eğilmemiz gerekiyor. Bu hastalığın din, dil, ırk ayrımı yok. Hastalık kimseyi tanımıyor. Çember daralıyor. Daha önceden sadece tanımadığımız insanların hastalığa yakalandığını duyarken, şimdi ise yakınlarımızın yakalandığını görüyoruz. Bu anlamda lütfen herkes söylenen kurallara uysun. Nefes almak çok önemli. Bu hastalığı atlatan biri olmama rağmen, zor zamanlar geçirdim" ifadelerini kullandı.

'OKULUMU ÖZLEDİM'Karantina altında birçok şeye özlem duyulduğunun altını çizen Evren, "Sokağa çıkmak istiyorsunuz çıkamıyorsunuz. Market 50 metre karşınızda, çocuğunuz sizden bir şey istiyor gidip alamıyorsunuz. O an için alacak birini bulamıyorsunuz. Bizler eğitimciyiz, 14 gün evdeydik. Öğrencilerimizi, okulumuzu çok özledik. Öğrencinin sevgisiyle bu işi yapan insanlarız. Karantinada bilgisayarımın başında evde işlerimi hallettim. Devlette süreklilik esastır dedik, çalışmamızı sürdürdük ama okulumuza gelememek, masamızın başında oturamamak, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi görememek maalesef bizde bir şeylerin eksilmesine sebep oluyor. İnşallah tez zamanda dünya olarak bu hastalıktan kurtuluruz. Bu hastalığa yakalananlara tez zamanda şifa diliyorum, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" açıklamalarında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Müdürün çalışma görüntüsü-Açıklama-Okuldan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Kendisi gibi engelli olan öğrencilere eğitim veriyor

ELAZIĞ'da, geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felçli olan Mahmut Ataş (39), engelleri aşıp, eğitimini tamamlayarak sınıf öğretmeni oldu. Kendisi gibi fiziksel engelli olan Firuzan Ataş ile evli olan Ataş, 11 yıldır zihinsel ve fiziksel engelli öğrencilere ders veriyor.

Elazığ'da yaşayan Mahmut Ataş, 13 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felçli oldu. Tüm olumsuzluklara karşın eğitimini sürdüren Ataş, ortaokul ve liseyi açık öğretimden bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Mahmut Ataş, buradan da mezun olarak Elazığ'da öğretmenliğe başladı. Kendisi gibi fiziksel engelli olan Firuzan Ataş ile evlenen Ataş, öğretmenlikteki 11'inci yılını doldurdu. Kazım Karabekir İlkokulu'nda zihinsel ve fiziksel engelli öğrencilere ders veren Ataş, koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimden dolayı EBA üzerinden öğrencilerine ders vermeye devam ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ataş'ı unutmayan Eğitim-Bir-Sen üyeleri, onu kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

'MESLEĞİMİ SEVEREK YAPIYORUM'Zorlukları olmasına rağmen mesleğini severek yaptığını belirten Mahmut Ataş, "Engelli olduğum için bazen sıkıntılar çıkıyor ama alışmaya çalışıyoruz. Eşim, annem ve öğretmen arkadaşlarım her konuda yardımcı oluyorlar. Bizim için zorlu bir süreç geçiyor. Geçen yıldan beri hem deprem hem koronavirüs nedeniyle biz de sıkıntı yaşamaya başladık. İnşallah koronavirüs ülkemizi terk eder de eğitimimize geri döneriz. Birebir eğitimle uzaktan eğitim maalesef aynı olmuyor. Çocuğa o duyguyu veremiyorsun ya da alamıyorsun. Özellikle benim raporlu öğrencilerimin birisi konuşma ve işitme engelli. Dudak okuması gerekiyor. İnternet üzerinden yapmaya çalışıyor ama takibi birebir kadar sağlıklı olmuyor. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencim var. Ayrıca özel öğrenme güçlüğü olan öğrencim var. Bu imkanlarla mümkün mertebe eğitim yapmaya çalışıyoruz. Ziyaret ve hediyeler için teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği olan, bana bir harf öğreten tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum. Başta onların ve tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. İnşallah bundan sonraki Öğretmenler Günü'nü öğrencilerimizle okulda güzel bir şekilde kutlarız" dedi.

'BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'Ataş'ın eşi Firuzan Ataş da küçükken çocuk felci geçirdiğini ve eşiyle birbirlerine destek olduklarını ifade ederek, "Eşimle, bir süre görüştükten sonra anlaşıp evlendik. Güzel bir evliliğimiz var. Ben ona, o da bana destek oluyor. Bazen ödevlerine yardım ediyorum. Yardımcı ve destek olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Mahmut Ataş'ın ders vermesinden detay-Mahmut Ataş'tan detay-Röportajlar-Öğretmenler Günü kutlamasından detay-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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Meşhur Karacasu pidesi tescillendi

AYDIN'ın Karacasu ilçesinin meşhur pidesi, coğrafi işaret almaya hak kazandı.Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu ile pideci esnafının desteğiyle 2 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu'na kentin meşhur pidesi için 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' başvurusunda bulundu. Türk Patent ve Marka Kurumu, geçen 17 Eylül'de başvuruyu onayladı. Coğrafi işaret belgesini alan Karacasu pidesi, başta esnaf olmak üzere kent sakinlerini memnun etti.İlçedeki 8 pideciden Halil İbrahim Erikci ise, "Pidenin tarihçesi çok eski tarihlere dayanıyor. Ben pideci olarak 41 yıllık esnafım. Çok sayıda pide çeşidi var. Müşterinin isteğine göre değişiyor. Kıymalı, kıymalı yumurtalı, peynirli, peynirli yumurtalı, kuşbaşılı, yuvarlak kıymalı, lahmacun ve istendiği zaman ıspanaklı bile yapıyoruz. Bizim pidenin farklılığı ustalarından, suyunu ve havasından kaynaklanır" dedi. Halil İbrahim Erikci'nin oğlu İbrahim Erikci, "Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın verdiği destekle ve ADÜ'nün katkılarıyla pide patentini aldık. Çok mutluyuz" dedi.Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Servet Töz ise, "Coğrafi İşaret' başvurusunu, bizden önceki oda yönetimi gerçekleştirmiş. Biz de seçildikten sonra işin takibini bırakmadık. Bu işte en büyük emeği olan Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Taşdelen'dir. Pidenin anavatanı Karacasu'dur. Türkiye'de nereye giderseniz gidin usta Karacasu'dandır. Bizim buraya özel yuvarlak pideyi başka yerde yapamazlar. Pidenin buradaki geçmişi en az 200 yıllıktır. Bunu netleştirmek içinde araştırmalarımız devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Pide yapımından görüntü;-Patentten görüntü;-Pide çeşitlerinden görüntü;-Pideci Halil İbrahim Erikci ve oğlu İbrahim Erikci röp;-Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Servet Töz röp;

-Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Engelli gencin polis olma hayalini, polis gerçekleştirdi

Adana'da polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polis olma hayali olduğunu söyleyen engelli Hakan Helek'e (22), polis üniforması ve kepi verdi. Helek, polis aracına binerek "Maske takın, sosyal mesafe kurallarına uyunö şeklinde anons yaptı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan zihinsel engelli olan Hakan Helek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polis olmak istediğini söyledi. Çağrı merkezine gelen Helek'in bu hayalini duyan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Helek'le irtibata geçerek hayalini gerçekleştirmek için yanına geleceğini söyledi. Bunun üzerine engelli genç, polisleri kapının önünde bekledi. Polisleri görünce büyük mutluluk yaşayan Helek'e, polis üniforması ve kepi verildi. Polisleri çok sevdiğini belirten Helek, "Acil servisi aradım, polisi çok sevdiğimi ve polis aracına binmek istediğimi söyledim. Çok mutluyumö dedi. Daha sonra polis aracına bindirilen Helek, "Maske takın, sosyal mesafe kurallarına uyunö şeklinde anons yaptı. Helek'in, "Anne seni çok seviyorumö anonsu ise görenleri duygulandırdı.