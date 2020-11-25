DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

25.11.2020 10:21
DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Uyuşturucuyu ceviz içine gizlemişAntalya'da ceviz içerisine gizlenmiş, daralı 5,80 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuyu ceviz içine gizlemiş

Antalya'da ceviz içerisine gizlenmiş, daralı 5,80 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, yakalanma anı kameraya yansıdı.

Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, Ankara'dan uçakla Antalya'ya gelen A.A.'nın çantasında arama yaptı. Aramada, ceviz içine gizlenmiş, daralı 5,80 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.A., ifadesinin ardından 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin yakalanma anı ise anbean kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------(polis kamerası)

- Polisin kimlik gösterip, şüpheliyi yakalamasıPolisin cevizleri kırıp, içindeki uyuşturucu maddeyi çıkarmasıCevizlerden genel görüntüUyuşturucu maddelerden genel görüntüDetaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: ANTALYA, -

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Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

*- Afyonakarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uydukent Mahallesi'nde bir otomobil durduruldu. Araçta bulunan S.Ç. (21), B.K. (25), M.A. (23), H.B.'nin (23) üzerinde ve araçta yapılan aramada 96 adet yeşil reçete ile satılan 300 mg sentetik hap ele geçirildi. H.B.'ye 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. S.Ç., B.K. ve M.A. ise 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi temin ettiği tespit edilen A.İ.'nin (29) ikametine de ekipler baskın düzenledi. İkamette yapılan aramada 14 adet yeşil reçete ile satılan 300 mg sentetik hap daha ele geçirildi.Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dün hakim karşısına çıkan A.İ. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, S.Ç. ve B.K. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------4 kişinin adliyeye sevkiAdliye detay

HABER-KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

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Adana'da şafak vakti 'torbacı' operasyonu drone ile görüntülendi

Adana'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik dün şafak vakti düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, drone ile görüntülendi.

Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'torbacı' olarak bilinen çok sayıda uyuşturucu satıcısını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde belirlenen adreslere dün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, 17 şüpheli gözaltına alındı. Film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu, drone ile saniye saniye görüntülendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ceviz, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika


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