DHA YURT BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

Durakta otobüs bekleyen genç kadına taciz

SAMSUN'da durakta otobüs bekleyen N.G. (21) adlı kadını elle taciz ettiği öne sürülen ve gözaltına alınan E.K. (30) ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli, ifadesinde "Elimdeki poşet değdi, ben değmedim" diyerek kendini savundu. Psikolojik olarak kötü etkilendiğini söyleyen N.G. ise şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Olay, 24 Kasım günü saat 22.00 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir otobüs durağında meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden eve gitmek üzere ayrılan N.G., otobüse binmek için durağa geldi. Bu sırada iddiaya göre N.G., kendisini elle taciz eden E.K.'yi darp etmeye başladı. Kaçan şüpheli, çevreden vatandaşlar ve polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Denizevleri Polis Merkezi'ne götürülen E.K., ifadesinin ardından serbest kaldı. Şüpheli, ifadesinde "Elimdeki poşet değdi, ben değmedim" diyerek kendini savundu.

'KALÇAMA DOKUNDUĞUNU HİSSETTİM'

İşten çıkıp eve gitmek için durağa geldiği sırada böyle bir olay olduğunu anlatan N.G., "Arkamı durağa verip otobüslerin geldiği yöne doğru bakıyordum. Kapşonum örtüktü ve arkamı hiçbir şekilde görmüyordum. Birinin yakınıma gelerek kalçama dokunduğunu hissettim. İlk başta arkamı dönüp bakamadım. Sonra önüme geçtiğinde bir erkek olduğunu fark ettim. Aşırı derecede yavaş yürüyordu. Dokunup kaçmak gibi bir eylemin içinde bulunmadı. Gayet yavaş şekilde yürüyordu. Ben de kendimi kaybettim ve ona vurmaya başladım. 'Ne yaptım ben sana, ne vuruyorsun abla?' gini şeyler söylemeye başladı. Bir süre sonra elimden kaçtı. Sonra yanıma birisi geldi, ona vurduğumu görmüş. Nedenini sorunca, beni taciz ettiğini söyledim. O da yakalamak için peşinden koştu ve polisler geldi. Karakola gittik ifade vermek için. Serbest kaldığını öğrendim" dedi.

'AĞLIYORUM, KENDİMİ DURDURAMIYORUM'Şüphelinin elindeki poşetin sol elinde olduğunu anlatan N.G., "Ben ise onun sağ tarafındaydım. Ayrıca poşet değmiş olsa, bacağıma veya baldırıma değerdi. Direkt olarak kalçama değmezdi. Şu an hiçbir ceza almadı, en azından bir ceza alsa ben psikolojik olarak daha rahat olurdum. Ben yine işten çıktım, yine öyle mi olacak? En azından tutuklansaydı, bir ceza alsaydı. Bugün işe gelirken, bu durağın karşısında indim. Burayı görünce tekrar aklıma geldi. Çok büyük bir fiziksel bir şeye maruz kalmamış olsam da psikolojimi derinden etkiledi. Dünden beri ağlıyorum, kendimi durduramıyorum" dedi.