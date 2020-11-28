DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Kızını kanserden kaybeden Adanasporlu Gül: Doyamadım sana kuzum

ADANASPOR Taraftar Derneği Başkanı Refik Gül'ün kanser hastası kızı 8 yaşındaki Duru Balım, hayatını kaybetti. 3 yıl önce eşi Belkıs Gül'ü böbrek kanseri tedavisi görürken kaybeden Gül, sosyal medya hesabından Sen cennete uçtun ama kokun sinmiş yatağıma, odama... Derin derin soludum ama doyamadım sana kuzum..." notuyla yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı.

2017'de böbrek kanserinden eşi Belkıs Gül'ü kaybeden Adanaspor Taraftar Derneği Başkanı Refik Gül, 2018 yılında hastaneye götürdüğü kızı Duru Balım'ın da kanser hastası olduğunu öğrendi. Duru Balım'ın beyninde 'rabdomiyosarkom' isimli kötü huylu bir tümör olduğu belirlendi. İki yıldır tedavi gören Duru Balım, dün hayatını kaybetti. Eşinin ardından kızını da kaybetmenin acısını yaşan Gül, acı haberi sosyal medya üzerinden "Prensesimi, kızımı, Balım'ı melek olarak annesinin yanına uğurladım. Kurban olduğum kızım... Rabbim yardımcın olsun, annene selam söyle" paylaşımıyla duyurdu. Yürekleri dağlayan bu paylaşımın ardından binlerce kişi, yorumlara başsağlığı mesajları yazdı. Gül, daha sonra sosyal medya üzerinden "Sen cennete uçtun ama kokun sinmiş yatağıma, odama... Derin derin soludum ama doyamadım sana kuzum..." notuyla yaptığı paylaşımla acısını kelimelere döktü.

Küçük kızın cenazesi bugün öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda annesinin yanında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ADANA, -

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Tiner, boya ve kimyasal dolu depoda korkutan yangın

ERZURUM'da gece geç saatlerde bir inşaat firmasına ait tiner, boya ve kimsayal madde dolu depoda yangın çıktı. 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay merkez Yakutiye İlçesi Narmanlı mahallesinde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Bir inşaat firmasına ait içerisinde tiner, boya ve kimyasal madde bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Gece devriye gezen polis memurları yangını farkederek yardım istedi. Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait 3 adet itfaiye aracı deponun camlarını kırarak yangına müdahale etti. Binanın çatısını açan itfaiye ekipleri yoğun dumanın çıktığı depodaki yangını söndürmeye çalıştı. Boya ve kimyasallardan çıkan dumanlardan etkilenen itfaiye görevlileri zaman zaman zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürmeyi başardı.