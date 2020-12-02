Kadir Şeker'in kurtardığı uyuşturucudan tutuklanan Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Kadir Şeker'in kurtardığı uyuşturucudan tutuklanan Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı

02.12.2020 10:44
Kadir Şeker'in kurtardığı uyuşturucudan tutuklanan Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı, System.String[]

KONYA'da, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in, öldürdüğü sevgilisi Özgür Duran'ın (32) elinden dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla (35), yanındaki Murat Hanlı (26) ile 900 gram eroinle yakalanıp, tutuklandı.

KONYA'da, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in, öldürdüğü sevgilisi Özgür Duran'ın (32) elinden dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla (35), yanındaki Murat Hanlı (26) ile 900 gram eroinle yakalanıp, tutuklandı. Murat Hanlı'nın bir aylık dini nikahlı eşi olduğunu belirten Dırla'nın mahkemedeki ifadesinde, "Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Murat uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucuyu kullanmak için aldı. O gün akşam eve paketle geldi. Ben de görünce kızdım. Tekrar uyuşturucu bağımlısı olmasını istemiyordum. Geri götürmek istedik. Uyuşturucuyu aldığımız mahalleye geldiğimizde polis bizi yakaladı" dedi.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, pazar günü gece yarısı merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde ihbar üzerine durdurdukları araçta 900 gram eroin ele geçirdi. Araç içinde bulunan Murat Hanlı ve Ayşe Dırla, gözaltına alındı. Ayşe Dırla'nın, Kadir Şeker'in, sevgilisi Özgür Duran'ın elinden dayak yerken kurtardığı kadın olduğu ortaya çıktı. Kadir Şeker, Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne neden olmuş ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

'EROİNİ GERİ VERMEYE GİTTİK'Gözaltına alınan Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayşe Dırla ile Murat Hanlı sorgularının ardından pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Ayşe Dırla, mahkemedeki ifadesinde Murat Hanlı ile dini nikahlı olarak yaşadıklarını belirterek, "Murat benim 1 aylık imam nikahlı eşim. Onunla yaşıyoruz. Uyuşturucuyla bir ilgim yok. Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Murat uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucuyu kullanmak için aldı. O gün akşam eve elinde paketle geldi. Ben de görünce kızdım. Tekrar uyuşturucu bağımlısı olmasını istemiyordum. Geri götürmek istedik. Uyuşturucuyu aldığımız mahalleye geldiğimizde polis bizi yakaladı" dedi.'ÖZGÜR'ÜN ANNESİ İHBAR ETMİŞ OLABİLİR'Ayşe Dırla, haklarında yapılan ihbar üzerine yakalanmalarıyla ilgili de "'Ben Kadir Şeker davasında tanık olarak bulunuyorum. Dava sürecinde Kadir'i suçlamadım. Bu da Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç'ı kızdırmıştı. İhbarı onun yapabileceğini düşünüyorum" dedi.Murat Hanlı da ifadesinde, yaklaşık 60 bin lira değerindeki aracını satıp eroin aldığını belirterek, "Arabamı sattım. Bu uyuşturucuyu kullanmak için satın aldım. Uyuşturucu satıcısı da değilim. Ayşe karşı çıktı, geri götürdük" dedi.Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Kadir Şeker'in kurtardığı uyuşturucudan tutuklanan Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı
Kadir Şeker'in kurtardığı uyuşturucudan tutuklanan Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı
Kadir Şeker'in kurtardığı uyuşturucudan tutuklanan Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadir Şeker'in kurtardığı uyuşturucudan tutuklanan Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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