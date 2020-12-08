DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

08.12.2020 10:06
DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 5 gözaltıADANA'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından 'intikam eylemi' hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik dün şafak vakti düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 5 gözaltı

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından 'intikam eylemi' hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik dün şafak vakti düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanması ve başarılı operasyonların ardından bazı örgüt mensuplarının 'intikam eylemi' hazırlığında olduğunu belirledi. Eylem hazırlığındaki 7 örgüt mensubunun evlerine dün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin demir kapıları koçbaşıyla kırarak, girdikleri evlerde 5 şüpheli gözaltına alınırken, kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerden birinin evine düzenlenen baskında, vize süresinin bittiği belirlenen Türkmenistan uyruklu bir kadın da yakalandı. Gözaltına alınan bir şüphelinin, dini nikahlı eşi olduğunu iddia edilen kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Gözaltı, Türkiye, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika


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