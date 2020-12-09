DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

09.12.2020 10:30
DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

5 LİRADAN ALINACAK BALON BALIĞI KUYRUĞU TESLİMİ BAŞLADI; BİR BALIKÇI POŞET İÇİNDE 400 KUYRUK GETİRDİ-1AKDENİZ ve Ege Denizi'nde avcılık yapan balıkçılara her balon balığı kuyruğu için yapılacak 5 lira ödeme kararı ardından ilk teslim için balıkçılar Antalya Balıkçı Barınağı'na gelmeye başladı.

5 LİRADAN ALINACAK BALON BALIĞI KUYRUĞU TESLİMİ BAŞLADI; BİR BALIKÇI POŞET İÇİNDE 400 KUYRUK GETİRDİ-1

AKDENİZ ve Ege Denizi'nde avcılık yapan balıkçılara her balon balığı kuyruğu için yapılacak 5 lira ödeme kararı ardından ilk teslim için balıkçılar Antalya Balıkçı Barınağı'na gelmeye başladı. Balıkçı Ahmet Telçelik, içinde 400 tane olduğunu söylediği kuyruk dolu poşetiyle barınağa geldi.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TESLİM ALACAK

Kuyruğuna 5 lira ödenecek balon balığını, balıkçı barınağında Tarım İl Müdürlüğü ekipleri makbuz karşılığı teslim alacak.  Balıkçı Ahmet Telçelik, sabah saatlerinden barınağa ilk gelen balıkçılardan birisi oldu. Telçelik'i bir poşet içinde getirdiğ balon balığı kuyruklarını, bıçakla kestiğini ve içinde 400 tane olduğunu söyledi.

İstilacı ve diğer balık türleri için zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesine dair karar balıkçıları sevindirmişti.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Alparslan ÇINAR- ANTALYA

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Koronavirüsü yenen doktor 10 kilo verdi

KAYSERİ'de koronavirüsü yenen Bünyan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Cengiz Karasu (42), bu süreçte 10 kilo vererek 95 kilogramdan 85 kilograma düştü. Dr. Karasu, hastalığın çok ağır etkilerini hissettiğini ve kilo kaybının bunun en büyük belirtisi olduğunu söyledi.

Bünyan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Karasu, geçen eylül ayında şiddetli halsizlik, ateş ve eklem ağrıları şikayetleri üzerine test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Dr. Karasu, evde tedavi altına alındı. 14 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan Karasu, bu süreçte 10 kilo vererek 95 kilodan 85 kiloya düştü. Hastanedeki görevine başlayan Dr. Karasu, normal muayene sırasında çok yakın olmamaya çalıştıklarını ama ister istemez temas olduğunu anlatarak, "Bir şekilde bunu kaptık. Yoğun bir halsizlik, ateş ve titreme ile eklem ağırları oldu, bir hafta bu durum sürdü. Verilen ilaçlarla bu süreci evde geçirdik. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Allah'tan hastalık ciğerlerimi tutmadı" dedi.

'HASTALIK SONRASI 10 KİLO VERDİM'

Koronavirüsün kendisinde yarattığı etkiden de bahseden Dr. Cengiz Karasu, "Hastalık sonrası bazı etkiler gözlemledim. Bunlardan en bariz olanı yaklaşık 10 kilo vermem oldu. Hastalık sonrası yaşadığım ağır süreç bana kilo kaybettirdi. Tat ve koku kaybı oldu. Bir taraftan görevinizi yapmak zorundasınız bir taraftan da aileniz var. Telefon ile tedavi yapmaya çalıştık. Virüsü hafife almamak lazım, şu ana kadar çok yakından tanıdığım insanları genç yaşta bu hastalıktan kaybettim. Kimi etkileyeceğini, kimi tutacağını bilmiyoruz. Genç yaşta bazı insanları da hayattan alabiliyor. O yüzden çok dikkatli olmak lazım" ifadelerini kullandı.

Balon kazası, Ege Denizi, Antalya, Karasu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika


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