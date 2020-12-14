DHA YURT BÜLTENİ -3 - Son Dakika

Şimşeklerin geceyi aydınlattığı Antalya'da vatandaşlar, güne kara bulutlarla uyandı

METEOROLOJİNİN 'turuncu' kod uyarısı yaptığı Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak sırasında çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Sabah saatlerinde ise kara bulutlar nedeniyle gece görüntüsü oluştu.Meteorolojinin 'turuncu' kod uyarısı yaptığı Antalya'da etkili olan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. İlerleyen saatlerde yağış sırasında sık sık çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.Yağış gece boyunca devam ederken, sabah saatlerinde ise bulutlar nedeniyle gökyüzü karardı. Yağmurun 3 gündür etkili olduğu Antalya'da, kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Gece yağmurdan detayGökyüzünü şimşeklerin aydınlatmasıSabah saatlerinde kenti kaplayan bulutların görüntüsü

HABER- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

=====================================

Dere yatağına düştü, ekipler kurtarmak için seferber oldu BURSA'da kurumuş dere yatağına düşen telefonunu almak isterken 5 metre yükseklikten düşen ve bacağı kırılan Murat B. (35) polis, itfaiye, sağlık ve basın mensuplarının ortak çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte kurtarıldı.

Olay, saat 7.00 sularında merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde çalıştığı fabrikaya gitmek için evinden çıkan Murat B., Zafer Bulvarı'nda bulunan kurumuş dere yatağına telefonunu düşürdü. Telefonunu almak için yol kenarında bulunan demir korkulukları aşarak dere yatağına inmeye çalışan Murat B. dengesini kaybetti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Murat B.'nın sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek, polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri seyyar merdivenle dere yatağına inerek bacağı kırılan Murat B.'ye ilk müdahalede bulundu. Sedyeye bağlanan Murat B., polis, itfaiye, sağlık ve olayı görüntülemek için giden basın mensuplarının ortak çalışmasıyla dere yatağından kurtarıldı.

Murat B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Murat B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.