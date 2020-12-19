DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

19.12.2020 10:10
DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Polisin adım adım takip ettiği aracın çamurluğundan 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildiAdana'da narkotik polisinin, otoyolda adım adım takip edip durduğu araçta narkotik köpek 'Uzi' ile arama yapıldı.

Polisin adım adım takip ettiği aracın çamurluğundan 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

Adana'da narkotik polisinin, otoyolda adım adım takip edip durduğu araçta narkotik köpek 'Uzi' ile arama yapıldı. Uzi'nin tepki verdiği çamurluk içerisine zulalanmış halde 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü S.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir hafif ticari aracın, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halinde olduğunu belirlendi. Polis, şüpheli aracın peşine düşüp, adım adım takip etti. Araç, polisin 'dur' ihtarıyla emniyet şeridinde durduruldu.

6 KİLO 750 GRAM EROİNİ 'UZİ' BULDU

Hafif ticari araçta özel eğitimli narkotik dedektör köpek 'Uzi' ile arama yapıldı. Uzi'nin çamurluk kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, motor kaputunun içerisine özel bir göz yapıldığını tespit etti. Poşetle kapatılan bölmeyi inceleyen polis, çamurluğun içerisine zulalanmış halde 6 kilo 750 gram eroin ele geçirdi. Aracın sürücüsü S.A. (35) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik, Köpek, Eroin, Uzi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar Masumlar Apartmanı'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin değişimi ağızları açık bırakıyor Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Görevden alınan belediye başkanı dahil 23 kişi hakkında yakalama kararı Yalnız yaşayan yaşlı adamın evinde korkunç manzara! Bedeni cansız, gözleri oyulmuştu Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü
Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş         
09:46
Bir derdimiz de yalancı koronavirüs! Vaka sayısı her geçen gün artıyor Bir derdimiz de yalancı koronavirüs! Vaka sayısı her geçen gün artıyor         
08:50
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak ve kar geliyor         
07:49
Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı         
02:41
Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan el ele fotoğraf Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan el ele fotoğraf         
23:10
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi         
15:47
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 10:32:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei