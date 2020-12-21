DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

21.12.2020 10:09
DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Valize zulalanmış 3 kilo 720 gram esrarı 'Uzi' bulduAdana'da narkotik polisinin durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpek 'Uzi' ile yaptığı aramada, bir valizin astarının iç kısmına zulalanmış halde 3 kilo 720 gram esrar ele geçirildi.

Valize zulalanmış 3 kilo 720 gram esrarı 'Uzi' buldu

Adana'da narkotik polisinin durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpek 'Uzi' ile yaptığı aramada, bir valizin astarının iç kısmına zulalanmış halde 3 kilo 720 gram esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan çanta sahibi D.Z. (34) isimli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, polis kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpek 'Uzi' ile arama yaptı. Uzi'nin bagajdaki bir valize tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, çantanın astarının içerisine zulalanmış halde 3 kilo 720 gram esrar ele geçirildi. Çantanın sahibi D.Z. isimli kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda, çantanın kendisine ait olduğunu ancak uyuşturucu maddelerden haberi olmadığını öne süren D.Z., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------Narkotik köpek Uzi'nin valizde arama yapmasıEle geçirilen uyuşturucu madde

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

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Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihara kalkıştı

KONYA'da Muhammed Karadayı (26), boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur Karadayı'yı (23) sokak ortasında tabancayla 2 el başına ateş ederek öldürdü. Ardından kendi başına ateş edip intihara kalkıştı.

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalı Sokakta meydana geldi. Muhammed Karadayı, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur Karadayı'ya tabancayla 2 el ateş etti. Eşi kanlar içinde yere yığılırken bu kez de kendi başına ateş edip intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Esma Nur Karadayı yaşamını yitirdi. Muhammed Karadayı da ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------------Olay yerinden detayPolisin inceleme yapması

Haber- kamera: İsmail AKKAYA KONYA-DHA

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Adana'da sokağa ses bombası attılar ADANA'da kimliği belirsiz kişilerce sokağa atılan ses bombasının büyük bir gürültüyle patlaması kısa süreliği paniğe neden oldu.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13290 Sokak'ta meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, patlamanın sokağa atılan ses bombasından kaynaklandığını tespit etti. Herhangi bir hasara neden neden olmayan patlamanın ardından ekipler, çevreden topladıkları ses bombası parçalarını detaylı inceleme için emniyete götürdü.

Ses bombasını atan kişi ya da kişileri yakalamak çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Narkotik, Köpek, Esrar, Uzi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika


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