DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3
23.12.2020 10:08
Kontrolden çıkan TIR devrildi: 2 ölüKONYA'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrilen TIR'ın sürücüsü Bekir Sunay ile yanındaki Semiha Çöldemli (20) hayatını kaybetti.
Kontrolden çıkan TIR devrildi: 2 ölü
KONYA'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrilen TIR'ın sürücüsü Bekir Sunay ile yanındaki Semiha Çöldemli (20) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 140'ıncı kilometresinde meydana geldi. Bekir Sunay yönetimindeki 70 BC 960 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Yaklaşık 170 metre sürüklendikten sonra durabilen TIR'ın sürücüsü Bekir Sunay ile yanındaki Semiha Çöldemli yaşamını yitirdi. 2 kişinin cansız bedeni otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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