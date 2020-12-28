DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

-21 Derece ölçülen yüksekova'da sis de etkili oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle binaların çatılarında yaklaşık bir metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. -21 Derece ölçülen yüksekova'da sis de etkili oldu.

Yüksekova'da geçen hafta yağan kar yağışı ile birlikte etkili olan soğuk hava bu sabah saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı. Görüş mesafesininin 5 metreye kadar düşmesi nedeniyle yoğun siste sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Sis, ilçe merkezi üzerinde bulut tabakası oluşturdu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında eksi 21 dereceye kadar düştüğü ilçede, soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında ise bir metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.