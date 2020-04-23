DHA YURT BÜLTENİ-30 - Son Dakika

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6 saat önce

Oğlu kapıyı kilitledi, 75 yaşındaki kadın duvardan atlayarak sokağa çıktıADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan Zahide Karakurt(75), evin bahçe kapısı oğlu tarafından kilitlenince duvardan atlayarak sokağa çıktı.

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Oğlu kapıyı kilitledi, 75 yaşındaki kadın duvardan atlayarak sokağa çıktı

ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan Zahide Karakurt(75),  evin bahçe kapısı oğlu tarafından kilitlenince duvardan atlayarak sokağa çıktı. O anlar komşusu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde üst katında oğlunun oturduğu iki katlı evin giriş katında oturan Zahide Karakurt (75), koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olmasına rağmen sık sık komşularına gitti. Annesini dışarı çıkmaması konusunda uyarmasına rağmen başarılı olamayan oğlu Yusuf Karakurt, bunun üzerine evin bahçe kapısını zincirleyerek kilitledi. Salı günü dışarı çıkmak isteyen Zahide Karakurt, kapının zincirle bağlanarak kilitlendiğini fark etti. Ancak, kararlı olan kadın, bunun üzerine 2 metre yüksekliğindeki bahçe duvarına tırmandı ve dışarı çıkmayı başardı. Uyarılara rağmen evde kalmayan kadının duvara tırmanarak sokağa çıkışı da bir komşusu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaşlı kadın duvardan atlaması

Yaşlı kadının evi

Kapıya zincir takılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN -Kamera: ADIYAMAN-DHA)

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Erzincan'da karantinada tutulan işçilerin çocuklarına 23 Nisan ziyareti

SUUDİ Arabistan'dan getirilerek Erzincan'daki KYK Yurdu'nda 14 gün karantinada tutulan Türk İşçileri'nin çocuklarına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla odalarında ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ve beraberindekiler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dün havayolu ile Suudi Arabistan'dan Erzincan'a getirilen ve 14 gün karantinada tutulacak olan 173 kişinin kaldığı yurdu ziyaret etti. Mumcu, Türk işçiler ile sohbet ederek isteklerini sordu. Aileleri ile kalan çocukların da bayramını kutlayan Burak Mumcu onlara çeşitli hediyeler verdi. Yurtta kalan bir kız çocuğu da 23 Nisan kutlamalarına elinde Türk Bayrağı ile şiir okuyarak destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yurtta odaların ziyaret edilmesi

-Çocuklara hediye verilmesi

-Yurtta kalan kız çocuğunu şiir okuması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Hastaneden çıkamayan hemşire, kızının doğum gününü jandarmaya kutlattı

MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire Leyla Bostancıoğlu, 23 Nisan 2002'de dünyaya gelen kızı Öyküm'ün doğum gününe yetişemediği için Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak kızının doğum gününün kutlanılmasını istedi. Kadın jandarma ekipleri de yaş pasta alarak sürpriz yaptığı Öyküm'ün doğum gününü kutladı.

Etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi. Sağlık çalışanları da koronavirüsle mücadelede yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi'nde yaşayan hemşire Leyla Bostancıoğlu, çalıştığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkamadığı için kızı Öyküm Bostancıoğlu'nun doğum gününü kutlayamadı. Bu yüzden Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan Bostancıoğlu, kızının doğum gününe yetişemediğini, bundan dolayı pasta alınarak, sürpriz yapılmasını talep etti. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, evde bulunan Öyküm için pasta alarak, doğum günü sürprizi yaptı. Öyküm Bostancıoğlu, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Doğum günümde hiç böyle bir sürpriz beklemiyordum. Annem sağ olsun jandarmaya haber vermiş ve onlarda bana böyle güzel bir sürpriz hazırladılar. Hiç beklemiyordum, çok şaşırdım, çok heyecanlıyım ve çok mutlu oldum. Bu yüzden teşekkür ediyorum hepinize çok sağ olun. Zaten küçüklüğümden beri böyle askerlere, özellikle jandarmaya karşı sevgi vardı içimde ve bu daha da arttırdı bunu. Gerçekten çok teşekkür ederim var olun, sağ olun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarmanın sürprizi

Öyküm'ün şaşırması

Öyküm Bostancıoğlu'nun konuşması

Alkış ekipler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Samsun'da konvoylu 23 Nisan kutlaması

SAMSUN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle konvoyla kutlama yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atakum ilçesinde konvoylu kutlama programı düzenlendi. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlar, polis araçları ve Samsun Vosvos Kulübü üyelerinin katıldığı konvoy, Abdullah Gül Bulvarı'ndan başladı. Ardından ilçede siren sesleriyle birlikte araçlarla tur atıldı.  Yapılan anonslarla vatandaşlar 23 Nisan'ı kutlamak için balkonlarına ve pencerelerine davet edildi. Ellerine Türk Bayrakları alan vatandaşlar balkonlarından alkışlarla 23 Nisan'ı kutladı. Konvoyun geçişi sırasında çocuklar büyük heyecan yaşadığı görüldü.

23 Nisan, Karakurt, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:38 Kaynak: DHA

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